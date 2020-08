V rámci Baterkománie mezi sebou soutěží úřady jednotlivých měst kraje. Kde se podaří nasbírat nejvíce použitých baterií, tam budou moci podpořit svůj navržený projekt. Opavský magistrát by v případě vítězství daroval peníze malému Ondráškovi, který trpí vzácným onemocněním.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zuzana Musilová

Finance by šly na koupi vertikalizačního stojanu. Zájemci mohou nosit baterky do speciálních zelených boxů ještě do konce srpna. „Boxy se nacházejí ve všech budovách magistrátu v areálu v Krnovské ulici i v budově Hlásky. Zatím jsme do soutěže odevzdali velmi slušných 326 kilogramů baterií,“ uvedla Kateřina Hnátová z opavského magistrátu.