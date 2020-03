Pokud doma máte použité baterie, pak vězte, že je už nyní můžete odevzdat do speciálních nádob umístěných v budovách magistrátu v Krnovské ulici a na Hlásce v Opavě.

Devítiletý Ondrášek Honka. | Foto: Archiv města

Slezská metropole se totiž letos zapojila do akce s názvem Baterkománie, kterou organizuje krajský úřad a společnost Ecobat. Právě Ecobat věnuje za každý kilogram baterií, který se během projektu vytřídí, deset korun na charitativní projekty v kraji, a to až do výše sta tisíc korun.