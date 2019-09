Téma bazén se v Opavě řeší už řadu let. Technický stav toho stávajícího na Zámeckém okruhu není dobrý, konkrétně bazénová vana už po rekonstrukci vyloženě volá. Vize na vznik nového aquaparku se zrodila před více než deseti lety, od té doby se však nestalo nic.

Jak dlouho ještě zůstane stávající krytý bazén na Zámeckém okruhu v Opavě v provozu, zatím nikdo neumí říci. | Foto: Deník / František Géla

Minulé vedení opavské radnice se k plánu znovu vrátilo. V prosinci 2017 zastupitelé těsně vznik nové plovárny u Víceúčelové haly za 350 milionů bez DPH odsouhlasili. Po neúspěšném prvním kole soutěže zvýšili limit na 380 milionů bez DPH. Ani to ale nestačilo, protože do druhého kola tendru se stejně jako do toho prvního nikdo nepřihlásil.