„Náš sportovní den je tak trochu i náhradou za zrušené Sluníčkové odpoledne, které mívá své místo na dvoře areálu ředitelství Charity. Protože dvůr prochází rekonstrukcí, zveme všechny zájemce na Sportovní den do Kylešovic,“ říká za pořadatele Svatava Bláhová.

Na kylešovickém fotbalovém hřišti proběhnou od 9 do 13 hodin nezvyklé sportovní disciplíny, jako je například jízda na invalidním vozíku, hra šupec, zvuková střelba, jízda na dvoukole, fotbalový slalom nebo speciální ruské kuželky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.