K opětovnému zdražování paliv na českém trhu dochází postupně podle ekonomů už zhruba od konce května. A ceny šplhají vzhůru i ve druhé polovině srpna.

Nejprodávanější benzin Natural 95 zdražil v uplynulých dnech v průměru o osmnáct haléřů na 39,42 koruny za litr, nafta pak o pětasedmdesát haléřů na 37,46 koruny. Předchozích čtrnáct dní ale nafta zdražovala týdně zhruba o dvě koruny. Data vyplývají ze společnosti CCS, která ceny sleduje. Deník zjišťoval, kolik řidiči za pohonné hmoty zaplatí na některých čerpacích stanicích na Opavsku.

Na většině pump přímo v Opavě jsou ceny buď zcela totožné nebo je rozdíl jen v malých desetinách haléřů v případě nafty, v rozmezí jedné koruny pak u benzinu. Za hranicemi Opavy, například v Neplachovicích, je však nafta levnější až o šedesát haléřů, benzin o více než korunu. Více už v tabulce na konci článku.

Proč se zdražuje

Narůst cen u nafty způsobilo podle odborníků zvýšení spotřební daně, když se od 1. srpna vrátila daň na naftu na úroveň z loňského června. Tehdy totiž vláda prosadila její dočasné snížení kvůli vysokým cenám, aby ulevila hlavně dopravcům.

Důvodů, proč pohonné hmoty zdražují, je podle analytiků několik. „Jedním z nich je pokračující růst cen na burze v Rotterdamu. Do cen nafty se také stále promítá navýšení spotřební daně na původní hodnotu. Od začátku srpna její cena vzrostla o více než tři koruny. Naopak pozitivně zapůsobila česká koruna, která ve srovnání s minulým týdnem mírně posílila,“ uvedl pro ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek.

V následujících dnech by se podle expertů neměl vývoj cen nijak dramaticky měnit, očekává se mírný růst cen nafty a postupná stabilizace cen benzinu, přičemž jeho průměrná cena by zatím neměla překročit čtyřicetikorunovou hranici. Na 38 korun za litr by se neměly dostat ani ceny nafty.

Kolik stojí benzin a nafta na Opavsku

Shell, Opava, Hlučínská ulice: Natural 95 – 39,90 Kč/l; Diesel – 37,50 Kč/l

Benzina, Opava, Krnovská ulice: Natural 95 – 39,50 Kč/l; Diesel – 37,50 Kč/l

Globus Opava, Těšínská ulice: Natural 95 – 38,90 Kč/l; Diesel – 37,50 Kč/l

Gold, Neplachovice, Zadky: Natural 95 – 38,50 Kč/l; Diesel – 36,90 Kč/l

Mol, Opava, Bruntálská ulice: Natural 95 – 39,90 Kč/l; Diesel – 37,50 Kč/l

Unicorn, Opava, Těšínská ulice: Natural 95 – 38,90 Kč/l; Diesel – 37,30 Kč/l



(Ceny jsou platné k pondělí 21. srpna - pozn. red.)

V Polsku ušetříte

Drahé pohonné hmoty řidiči v česko-polském příhraničí už dlouho řeší tankováním za hranicí. Kdo to nemá daleko, rozhodně se mu vyplatí, natankovat v Polsku.

Natural 95 tam v pondělí při kurzu 5,50 koruny za 1 zlotý přišel na 36,30. Ještě výhodnější je benzinkách Orlen, které stejně jako loni poskytují prázdninovou slevu.

Abyste ji získali, musíte mít staženou aplikaci Orlen, aktivovaný slevový kupon, se kterým zaplatíte o 30 grošů (asi 1,60 Kč) na litr paliva méně. V takovém případě vás litr naturalu 95 vyjde na 34,60 korun. Litr nafty na 35,90 korun, se slevovým kuponem v aplikaci Orlen dokonce jen 34,30 korun.