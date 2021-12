Zatímco zájem o tyto ať už krátkodobé, či dlouhodobé „pobytové“ služby je obrovský, vakcínu proti covidu si zatím mnoho klientů opavské Armády spásy (AS) aplikovat nenechalo.

Téměř obsazeno bývá v těchto dnech i denní centrum, které slouží pro třicet klientů. Nyní jich tady bývá kolem osmadvaceti. Noclehárny pro muže i ženy jsou obsazeny plně, ta mužská má kapacitu osmnácti a pro ženy pak sedmi lůžek. Na koho už nevyjde postel, může vzít zavděk službou s názvem Volná židle, kdy stráví noc v teple právě na židli. Nyní tuto službu využívá dva až šest osob. Jak již bylo řečeno, tak „azylák“ pro muže se postupně zaplňuje, ten pro ženy a matky s dětmi je komplet plný. Tři ženy byly nyní umístěny i do prostupného bydlení.

Pomáhají i nemocným

Mezi klienty se vyskytují lidé, kteří mají zdravotní problémy s dolními končetinami. I v takových případech umí opavská AS ukázat svou vlídnou tvář.

„Necháváme je celodenně v místnosti na našich ambulantních službách. Nejde ale o službu sociální, je to vlastně něco navíc, co pro klienty děláme. Dojíždí sem na převaz i zdravotní sestra. Jde nám o to, aby tito lidé nepobývali venku a nezhoršoval se jim tak jejich zdravotní stav,“ přibližuje ředitel Armády spásy Opava Gerhard Karhan.

Služeb opavské AS, ať už pobytových nebo ambulantních, využívá denně 150 klientů. Z toho je podle Gerharda Karhana naočkováno asi pětadvacet lidí, tedy větší čtvrtina.

„Před třemi měsíci jsme oslovili ordinaci Armády spásy, kterou máme v Ostravě. Její zaměstnanci nám klienty jednorázově naočkovali. Aktuálně se spíše nechávají lidé očkovat prostřednictvím svého lékaře, ale určitě to není tak, že by se to týkalo všech. Sociální pracovníci dělají osvětu, mluví s nimi, ale ne všichni informace vstřebají v dobrém slova smyslu a jdou se nechat naočkovat,“ vysvětluje.

Někdo žádné služby nechce

Také v Opavě samozřejmě žijí bezdomovci, kteří Armádu spásy vůbec nevyužívají a spoléhají se sami na sebe. Za nimi vyráží každý čtvrtek pracovníci, kteří jim přivezou čaj, případně polévku. Přímo v terénu je tito zaměstnanci oslovují a sdělují jim, že existuje možnost nechat se očkovat.

„Ale je to na každém individuálně, někteří na to slyší, někteří ne,“ pokračuje Gerhard Karhan.V minulém období prošla opavská AS dvěma nárazovými testovacími dny. Přijela sanitka a všichni klienti se plošně otestovali, přičemž pozitivní test nebyl zjištěn u nikoho. Pokud se už v AS nějaký nakažený objevil, „přinesl“ si covid z nemocnice.

„Buď tam šli na vyšetření nebo měli domluvenou vícedenní léčbu. Ale naštěstí to není něco, co by se skokově mezi lidmi šířilo. Klienti AS většinou nenavštěvují místa, kde se kumuluje hodně lidí, například obchodní centra a podobně. Takže pravděpodobnost, že něco chytnou, je menší. Není to o odolnosti, ale spíše o tom, že zkrátka ta potenciálně riziková místa nenavštěvují,“ dodává.