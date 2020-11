Po Opavě se podle údajů Armády spásy aktuálně pohybuje kolem osmi až dvanácti bezdomovců, kteří odmítají chodit spát do noclehárny. „Bydlí“ třeba ve stanu nebo ve squatu. Terénní pracovníci jim jednou týdně vozí roušky, dostanou aktuální informace o situaci i polévku.

„Máme stanovisko z Ministerstva vnitra ČR, kde je víceméně sděleno, že tito lidé nemají kam jít. De facto je tedy není kam vyhánět. Oni vědí, že existují azylové domy. Ale buď tam jít nechtějí, anebo je tam nevezmou, protože jsou opilí,“ říká ředitel opavských strážníků Jiří Klein.

Stáhněte se do ústraní

Opavané zatím na linku 156 kvůli večerním „procházkám“ bezdomovců nevolali. „My jsme těmto lidem bez domova vysvětlili, že by bylo dobré, aby se v této době někde v uvozovkách ztratili, aby nebyli tak moc na očích. A víceméně to nemusíme řešit, protože se nedostávají do kontaktu s občany,“ vysvětluje.

A co se zmíněných pokut týká, bezdomovci je od opavských strážníků za zákaz vycházení nedostávají. „Byla by to zbytečná práce. Skončilo by to tak, že my bychom pokutu udělili, on si ji převezme, podepíše, ale jde o nevymahatelnou pohledávku, která jen zatěžuje rozpočet,“ dodává Jiří Klein.

Noclehárna pro muže je plná

V opavské noclehárně pro muže je 18 lůžek, aktuálně jsou všechna plná. A proto přichází na řadu takzvaná volná židle. To znamená, že osoba přespí na židli v místnosti nízkoprahového denního centra. Takových mužů je teď asi pět. Noclehárna pro ženy ještě místa má, ze sedmi lůžek je jich obsazeno čtyři až pět. Současná obsazenost podle ředitele Armády spásy Opava Gerharda Karhana odpovídá číslům z minulých let. Nelze tedy říci, že by se bezdomovci kvůli zákazu vycházení ve velkém stěhovali do nocleháren.

„Těžko se to hodnotí, ale myslím, že v minulých letech byl ten počet přibližně stejný. Poznáme to většinou podle toho, že když je plná noclehárna, pouštíme lidi na volnou židli, tedy je vyšší zájem o přespání. V mrazech spí na židli až dvanáct lidí,“ míní Gerhard Karhan. Koronavirus se opavským bezdomovcům zatím vyhýbá.

„Pořád měříme teplotu, používáme roušky, máme dávkovače s dezinfekcí. Musím zaklepat, že doteď nebyl nikdo covid pozitivní. Sice jsme měli nějaké karantény, ale nákaza nebyla prokázána,“ doplňuje.