Ve studni rekreačního střediska Bílá Holubice na Vítkovsku došlo k silné kontaminaci vody. Někteří lidé skončili s průjmy a žaludečními potížemi.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Taneček

Dovolená, kterou by si určitě zopakovat nechtěli. Jana Večeřová z Opavy vyrazila začátkem srpna se svým manželem na dovolenou. Za cíl si vybrali rekreační středisko Bílá Holubice na Vítkovsku, kde už jsou stálými návštěvníky a rádi se tam vracejí. Tentokrát se jim ale návštěva měla vymstít.

„Jeden den se mi udělalo strašně moc špatně. Měla jsem i průjmy a zvracela jsem. Musela jsem jet domů. Pak jsem zjistila, že postupně tam odpadávali i ostatní. Co vím, tak minimálně šest nebo sedm lidí," popisuje Jana Večeřová.

Zdravotní potíže trvaly přibližně tři dny, takže nakonec ani nevyhledala pomoc lékaře v domnění, že se jí zle udělalo z horka. Pravděpodobně se ale stala jednou z mnoha obětí nákazy ze zdejší kontaminované studny.

O tu se začala zajímat Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v momentě, kdy se zdravotní potíže objevily takřka u třiceti lidí po rodinné oslavě, která se na Holubici konala v polovině srpna.

„Potíže postihly devětadvacet z dvaaosmdesáti účast-níků oslavy. U účastníků oslavy, kteří vyhledali lékařské ošetření, byly výsledky vyšetření stolice pozitivní u dvou osob, potvrdily jak bakteriálního, tak virového původce nákazy. Z potíží převažovalo opakované zvracení, vodnatá stolice, občas zvýšená tělesná teplota, ve většině případů potíže do tří dnů vymizely," uvedl mluvčí krajské hygienické stanice Radim Mudra.

Podle jeho informací je Bílá Holubice ubytovací zařízení, které má schváleno jako zdroj vody vlastní studnu s kontinuálním zdravotním zabezpečením jímavé vody - dávkováním chloru.

To však mělo být v době státního dozoru dne 20. srpna v poruše. „Voda nebyla zdravotně zabezpečena, což bylo potvrzeno masivní kontaminací vody bakteriemi pocházejícími ze střevního traktu zvířat nebo lidí. Přítomnost těchto indikačních mikroorganismů dále nevylučuje přítomnost virových partikulí či parazitů poškozujících zdraví lidí," doplnil Radim Mudra.

Co mohlo způsobit tak silnou kontaminaci vody? To je podle něj spíš otázka pro odborníky v oboru hydrogeologie.

Celá situace je nepříjemná pro provozovatele rekreačního střediska Petra Urbanského, který o znečištění vody neměl do té doby ani tušení. „Samozřejmě jsme přestali ihned vodu používat a používáme jen vodu balenou. Zajistil jsem sanaci studny a v tuto chvíli čekáme na výsledky z laboratoře, zdali už je voda v pořádku," uvedl Petr Urbanský, jenž se snažil dát věci co nejrychleji do pořádku.

„Volal jsem do zdravotní ho ústavu v Ostravě, kde mi potvrdili, že testy vyšly dobře. Čeká už se pouze na jeden výsledek, který mi vyšel kladně už u předchozího testování. Měli bychom tedy co nejdřív fungovat bez omezení," doufal provozní.

„V případě odstranění zjištěných nedostatků v kvalitě pitné vody může po předložení vyhovujících výsledků laboratorních analýz vzorku pitné vody provozovatel rekreačního střediska Bílá Holubice v činnosti dále pokračovat," potvrdil Radim Mudra.