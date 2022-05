OBRAZEM: Soutěž hasičů ve vyprošťování z aut, nejlepší byli ti z Bruntálu

O víkendu parkoviště u hotelu Hubertus vyvěsilo nápis „obsazeno“. Právě na tomto místě nejčastěji začíná výprava údolím Bílé Opavy. Přestože turistů dorazilo opravdu hodně, v dlouhém údolí se rozptýlí. Přestože na naučné stezce nejsou odpadkové koše, nezahlédnete v okolí ani jedinou odhozenou plechovku. Zato se zde vedou dlouhé odborné debaty, zda lze bez výčitek svědomí odhodit do jesenické přírody biologicky rozložitelnou slupku od banánů dovezenou z Afriky. Lidé jsou zde k sobě ohleduplní. Pomáhají si, usmívají se, dávají si přednost a každou chvíli vás někdo cizí pozdraví.

Zatímco vrchol Pradědu už zdolalo přes 200 tisíc návštěvníků ročně, v údolí Bílé Opavy bylo ročně registrováno přes 150 tisíc průchodů. Zdá se, že zatím údolí zvládá rostoucí návštěvnost bez problémů. Petr Šaj má na Správě Chráněné krajinné oblasti SCHKO Jeseníky na starosti kromě zoologie také práci s veřejností. Každou chvíli mu někdo položí dotaz: "Kolik Bílá Opava ještě zvládne lidí? Návštěvnost nemůže růst věčně. Kde jsou limity?" Ptali se ho na to také účastníci Vítání ptačího zpěvu v Karlově Studánce.

Nový Gastrofestival v Petrovicích? Super, historické jízdy, veteráni a to jídlo!

„To jsme sice od ptáků odbočili, ale souvisí to. U Bílé Opavy je počítadlo, takže máme ke srovnání data za řadu let. Návštěvnost tam kontinuálně roste. Před pár lety měla Bílá Opava 80 tisíc návštěvníků, pak 120 tisíc a teď jich má přes 140 tisíc. Příroda to zatím nějak zvládá. Moc nahoru už ta návštěvnost nepoleze. Limitujícím faktorem je, že jednou zákonitě začne klesat komfort návštěvníka. Už teď tam musí vyrazit ráno, aby vůbec zaparkovali. Až se tam nebudou cítit jako v přírodě, ale jako ve frontě, atraktivita Bílé Opavy opadne. Mám ale dojem, že spoustě lidem to bude jedno. Je to pro ně stejná atrakce jako procházka v Šantovce nebo v Nové Karolíně. Projdou si Bílou Opavu se sluchátkama a nerozhlížejí se při tom nalevo ani napravo,“ popsal svou zkušenost Petr Šaj na ornitologické akci v Karlově Studánce.

Půl roku tu není ani noha

Problém Bílé Opavy není ani tak roční úhrn návštěvnosti, jako spíš kumulace turistů v nejvíce exponovaných letních dnech. Zatímco na Praděd chodí turisté celoročně, údolí Bílé Opavy na půl roku neprostupně uzavře sníh, mráz a led.

„Ze zbývajících šesti měsíců můžete umazat skoro dva měsíce, kdy je v Jeseníkách tak hnusné počasí, že tam projde jen pár odolných jedinců. Většina té návštěvnosti, téměř 150 tisíc lidí, se tam objeví během pouhých čtyř měsíců. Z počítadla nám vylezou nejkonfliktnější denní maxima. Přibývá v kalendáři dnů, kdy Bílou Opavou projde za jeden den přes 2300 lidí. Nakumulují se tam od 9 do 16 hodin. Naštěstí většina důležitých věcí se v přírodě odehrává přes noc a brzy ráno. Pokud turisté neodbočují z vyznačené stezky, nemyslím, že by tam docházelo ke zvýšenému ohrožení přírodních hodnot,“ komentoval Petr Šaj návštěvnost Bílé Opavy. Faktem je, že statisticky s rostoucím počtem návštěvníků roste také pravděpodobnost úrazů.