Bílá Opava: rozbité výlohy, hluk a zvratky

Došla jim trpělivost. A není se čemu divit. Příběh manželů Jenšovských, kteří provozují na náměstí Republiky v Opavě obchod s koberci, záclonami a bytovým textilem, by nenechal klidným snad nikoho.

Za posledních patnáct let, jak sami tvrdí, měli třináctkrát rozbitou výlohu. Na vině je především lokalita, ve které se obchod nachází. Poblíž obchodu jsou totiž problémové hospody, herny, noční kluby a s tím spojené stovky opilých lidí, kteří víkend co víkend zapomínají na slušné chování a porušují nejen noční klid a vyhlášky města, ale i zákony.

„Každý pátek odcházíme z práce se strachem, co zase bude. Není nic příjemného, když vás ve tři hodiny ráno vzbudí policie, že vám opět někdo rozbil výlohu,“ popisuje situaci Roman Jenšovský a zdůrazňuje, že během posledních několika týdnů jim vysklili výlohu hned dvakrát.

„Samozřejmě v tom nejsme sami. Vlastníci bytů v našem domě a blízkém okolí jsou každý víkend obtěžováni řevem, opileckými hádkami, rvačkami a nesnesitelným hlukem. Ale polité a poplivané výlohy umýváme my, stejně jako uklízíme poblité a odpadky zaneřáděné chodníky, sbíráme střepy,“ popisují.

„Zkrátka snažíme se alespoň ten kousek našeho města vrátit do původní podoby,“ uvedli manželé Jenšovští a dodali, že se obrátili na opavskou radnici, městkou a státní policii.

„To jsou lidé, kteří by měli zjednat pořádek ve městě a postarat se o to, aby byla Opava bezpečná. Pokud to nezvládnou, nemají na svých pozicích co dělat,“ nechali se slyšet manželé.

Nutno podotknout, že manželé rozvířili velké emoce a sešli se se zástupci městské i státní policie.

„Abych byl upřímný, nejvíce se nám snaží pomoci Policie ČR,“ uzavřel.

Naše redakce samozřejmě oslovila i ostatní zúčastněné strany.

„O situaci jsem informován, možnosti řešení jsme probírali s ředitelem městské policie. Ta se v dané lokalitě zaměřila na preventivní činnost, to znamená na intenzivní průběžné kontroly,“ uvedl opavský primátor Radim Křupala (ČSSD).

Vše okomentoval také ředitel Městské policie Opava Peter Horváth.

„Manželé Jenšovští mne oslovili mailem 20. května 2018. V jedné rovině popisují svůj pohled na současnou situaci v centru města. Náměstí Republiky označují jako nejexponovanější křižovatku problémových hospod, heren a nočních klubů ve městě, hovoří o problémech s opilými návštěvníky,“ uvedl Peter Horváth a doplnil:

„V druhé rovině popisují opakované rozbití skleněné výlohy obchodu, kde podnikají. Na základě mailu jsme společně s vedoucím obvodního oddělení Policie ČR iniciovali osobní schůzku s panem Jenšovským. Ze strany městské policie pak bylo přijato opatření, kdy je v dané lokalitě především v době víkendů zvýšen preventivní dohled.“

Jak zmínil, preventivní činnost v daném místě bude i nadále v součinnosti s Policií ČR jejich prioritou. Své vyjádření poskytla také Policie České republiky.

„V dostupných evidencích Policie České republiky Územního odboru Opava v roce 2018 v měsíci květnu a červenci evidujeme dva případy rozbití výlohy v ulici náměstí Republiky. V předchozích dvou letech žádný skutek. Jeden v roce 2015, kdy zároveň došlo k vloupání do prodejny a dva případy v roce 2009, jenž v jednom z nich došlo k objasnění trestného činu,“ vysvětluje vrchní policejní inspektorka Pavla Welnová.

Nakonec dodala, že s ohledem na předmětnou oblast, kde se střetávají návštěvníci restaurací, klubů a barů, opavští policisté ve spolupráci s Městskou policií Opava provádějí častější hlídkovou i dopravně preventivní činnost.

„Rovněž výkon služby je zejména o víkendech směřován do uvedené lokality,“ uzavřela.

Zdali opatření radnice, policistů a strážníků bude mít nějaký efekt, je zatím ve hvězdách. Případ budeme i nadále sledovat.