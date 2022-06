Program zde zahájí ve 14 hodin bohoslužba v kapli, od 15 hodin bude prostor pro komentovanou prohlídku objektu, patřícího Charitě Opava. Další část programu se přesune na místní hřiště, kde vystoupí dechová hudba Hlučíňanka,taneční kroužek OK Dance a kapela Something Like Band. Chybět nebudou ani mladí členové Sboru dobrovolných hasičů Vlaštovičky, kteří návštěvníkům předvedou ukázku požárního útoku.