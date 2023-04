Nedostatečnou kapacitu v mateřských školách se rozhodl opavský magistrát řešit mimo jiné i založením zcela nové školky, a sice v městské části Kylešovice na okraji sídliště. Mateřská škola Liptovská se měla otevírat letos v září, jenže zatím není v objektu, kde má vzniknout, po probíhající rekonstrukci ani památky.

Opravuje se pouze vedlejší budova pobočky opavské knihovny. Začátkem května proběhnou v Opavě zápisy do mateřinek. Budou se tedy děti přibírat už i do chystané nové školky?

V místě plánovaného zařízení vedle obchodního domu Žabka už jednou školka fungovala, a to ještě za minulého režimu. V devadesátých letech ale byla zrušena, nyní zde sídlí například zmíněná knihovna. A v jednom z pavilonů má vyrůst právě i (staro)nová školka. Bude mít dvě oddělení s kapacitou šestapadesáti míst, modernizací projde i přilehlá zahrada. Školka se měla poprvé otevřít letos v září. Jenže jak to vypadá, nedojde k tomu.

To Deníku potvrzuje i vedoucí odboru školství opavského magistrátu Andrea Štenclová. „Vzhledem k tomu, že rekonstrukce prostor bývalé knihovny v Liptovské ulici v Kylešovicích bude hotová v měsíci lednu nebo únoru 2024 a Krajská hygienická stanice neschválila dočasné řešení umístění dětí od 1. září 2023 v prostorách ZŠ Opava-Kylešovice, bude otevřena a zprovozněna Mateřská škola v Liptovské ulici až od 1. září 2024,“ upřesňuje Štenclová.

První zápis do nové kylešovické školky tak proběhne až za rok.

Nová příspěvková organizace nevznikne

Posunutí termínu otevření o dvanáct měsíců ale není jedinou změnou. Původně se počítalo s tím, že nová školka bude zároveň i úplně novou příspěvkovou organizací města, nikoli detašovaným pracovištěm některé již existující mateřinky. Jenže i to bude jinak. „Ve výběrovém řízení na ředitelku této mateřské školy nebyl nikdo vybrán, a to z toho důvodu, že bude škola přiřazena jako odloučené pracoviště k Mateřské škole Pekařská,“ říká Andrea Štenclová.

V současné době ještě není znám ani zhotovitel opravy nové školky, probíhá výběrové řízení. „Rekonstrukce by měla být spuštěna v červenci letošního roku,“ pokračuje. Stavba nové školky vyjde opavskou radnici na 38,5 milionu korun, město si ale sáhne na dotaci, která činí asi 32 milionů.

Ještě dodejme, že v minulém roce přišlo k zápisu v Opavě 599 dětí, z toho 355 bylo starších tří let, ty mají přijetí do školky stanoveno přednostně školským zákonem. „Všechny tyto děti byly přijaty. Děti mladší tří let byly přijímány ke vzdělávání pouze v případě volné kapacity mateřské školy nebo až po dovršení tří let věku,“ dodává Štenclová.