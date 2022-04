Pro nadcházející školní rok mohou rodiče podávat žádosti o přijetí do opavských mateřských škol v pondělí 2. května od 8 do 16 hodin a v úterý 3. května od 8 do 14 hodin. Vybrat si přitom mohou z osmadvaceti školek a jedněch jeslí.

Opava hostila fotbalový turnaj dívek, vyhrál Oldřišov

„O přijetí dítěte rozhoduje ředitel příslušné mateřské školy,“ upřesňuje Andrea Štenclová. Ten se řídí kritérii, na jejichž základě se danému dítěti udílí určitý počet bodů. Například čím je dítě starší, tím více jich získá. Roli hraje třeba i skutečnost, jestli už školku navštěvuje nějaký jeho sourozenec. Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší věku pěti let.V minulém školním roce přišlo k zápisu do mateřských škol v Opavě celkem 572 dětí a všechny byly přijaty, nikdo tedy neskončil „pod čarou“.

VIDEO: Desetitisící vůz vyrobený společností Tatra Trucks zamíří do Austrálie

Letošní zápisy ale budou přeci jen v něčem jiné, dostaví se k nim totiž i děti ukrajinských uprchlíků. Aktuálně chodí do opavských školek přibližně třicet malých Ukrajinců. Kritéria, která budou rozhodovat o přijetí do školky, ale budou v Opavě stejná jak pro české, tak i pro ukrajinské děti. Město se zároveň nechystá vytvořit zvláštní třídu, kam by docházeli pouze Ukrajinci.

„Speciální skupinu ani třídu v současné době zřizovat neplánujeme. Nebude ani probíhat přijímání ukrajinsky hovořících pedagogů do mateřských škol, protože ukrajinské učitelky nemají požadovanou kvalifikaci,“ konstatuje Andrea Štenclová.