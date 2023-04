Kdo seděl v BMW, které před policií ujelo z Opavska do Polska? Majitel prý ne

Vozidlo, které před několika dny během divoké policejní autohoničky na rozhraní Ostravska a Opavska ujelo do Polska, je zpátky u svého majitele. Deníku to potvrdil René Černohorský z moravskoslezské policie. O případu již Deník informoval. Vyšetřování pokračuje. Stále totiž není jasné, kdo seděl za volantem. Vlastník auta tvrdí, že on ne.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zbyněk Pecák