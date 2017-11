Hokejbal myslí na postižené děti, pomáhá i František Bárta

Boduj a pomáhej. Tak se jmenuje unikátní projekt na pomoc potřebným, se kterým přišel Český svaz hokejbalu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / František Géla

Ve spolupráci s dobročinnou nadací Konto Bariéry vyhlásil veřejnou sbírku na podporu sourozenců Matyáška a Adélky, postižených svalovou dystrofií čtvrtého stupně.

Dětem mohou přispět hráči, trenéři, rodiče či fanoušci libovolnou částkou, a to přímo na účet nadace nebo prostřednictvím DMS. Zapojit se mohou i jednotliví hráči či hokejbalová družstva příspěvkem za každý vstřelený gól. U družstev to je 30 korun a u jednotlivců 20 korun.

K tomu je nutno se registrovat na www.hokejbal-prales.cz. Hráči se mohou do projektu zapojit i zpětně, a to za období od září letošního roku až do příštího května.

Sourozence kromě jiných podporuje také Opavan František Bárta, který spolu s rodinou dosud věnoval na nákup kompenzačních pomůcek pro děti nebo na jejich rehabilitaci více než 1,5 milionu korun.