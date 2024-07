Na lom se přijela podívat též poslankyně PČR Zdenka Němečková a v doprovodu litultovického starosty Jana Birguse, revírníka Ondřeje Mareše a mluvčí petičního výboru Věry Frydrychové si prohlédla jeho přírodní krásy. „Hodně se podivovala nad tím, proč chce někdo zasypat jezero v době, kdy nám jde o každou kapku vody,“ říká Věra Frydrychová. Rozhořčení lidí z dotčených obcí je lehce pochopitelné hned ze tří hlavních důvodů.

První počítá s tím, že zavážení lomu bude nekontrolovatelné a kdo zaručí, jaký odpad tam ve skutečnosti půjde? Prosakují už totiž informace, že to bude za úplatu odpad ze zahraničí. Druhým velmi dobrým důvodem je fakt, že by skvělý biotop, který v něm vznikl, byl nevratně zničený. Lom má dnes krásné jezero s množstvím ptačích druhů a hnízdí v něm i výr, domov tam našla i řada obojživelníků. Třetím důvodem je samotná navážka skládky, představující velkou dopravní zátěž se všemi negativními důsledky, které ji provázejí. V záměru je uvedeno, že by lom mělo během deseti let zaplnit milion a půl tuny stavebního odpadu a skrývkové zeminy, navážených denně osmadvaceti nákladními vozy.

close info Zdroj: se svolením městyse Litultovice a Krajiny břidlice zoom_in Boj o zachování mladeckého kamenolomu pokračuje.

Podstatné však je, že se lom jako zdroj pitné vody nachází v ochranném pásmu. Jeho podzemní vody jsou spojené s rezervoárem, který je zdrojem pitné vody pro šest okolních obcí se zhruba čtyřmi tisíci lidmi. Částečně se už zaplnil podzemní vodou a stejná zemní voda zásobuje tři vrty, na kterých jsou dotčené obce závislé.

„Nejbližší vrt je tři sta metrů od lomu, další okolo dvou kilometrů a všechny jsou po proudu, takže případná kontaminace by zasáhla všechny tři. Důvodně se obáváme se, že by odpad mohl vodu kontaminovat,“ upozorňuje litultovický starosta Birgus. Obyvatelé Litultovic i dalších pěti obcí se zasypání lomu odpadním materiálem ze staveb a skrývkovou zeminou chtějí bránit všemi legitimními kroky. Rozhodnutí, v jakém rozsahu a jak podrobně bude plán na zasypání lomu prověřovaný, je teď na Krajském úřadu v Ostravě, který posuzuje všechny podklady včetně doručených vyjádření i petice. V současné době je v běhu EIA, posuzující vliv projektu na životní prostředí.