„Několikrát za den nyní řešíme, kam budeme další akutní pacienty dávat, je to prostě hrůza,“ znepokojeně konstatuje primář Petr Kümpel a mírně optimisticky dodává: „Pokles positivně zachycených v odběrovém Covid centru nemocnice v minulém týdnu mi ale dává naději, že už brzy musí být lépe.“

V celé této mizérii ho těší pozitivní výsledek léku Bamlanivimab, podaný na infekčním oddělení Slezské nemocnice třem pacientům, postiženým covidem. „Je to jeden z mála léků, kterým skutečně věřím. Ti pacienti měli kromě covidu též jiná těžká onemocnění, jakými jsou například cukrovka, vysoký tlak, nadváhu nebo ischemické choroby. Bamlanivimab dostali krátce po nakažení a díky němu by se do těžkého stavu už dostat neměli,“ míní primář Kümpel.

Lék je určený pro pacienty s rizikovými faktory, kteří by mohli mít těžký průběh nemoci i s rizikem úmrtí a musí se podat velmi rychle po nákaze. Obsahuje takzvané monoklonární protilátky, které znemožňují viru vstoupit do buněk. V podstatě napodobují činnost imunitního systému a zmenšují rozsah poškození plicní tkáně. Podle výrobce omezuje Bamlanivimab riziko hospitalizace a úmrtí o sedmdesát procent.

„Netrpělivě čekáme na dodávku vylepšeného preparátu REGN-COV2 od firmy Regeneron, který by se měl v republice objevit začátkem dubna. Je kokteilem protilátek a jeho účinek je ještě větší než u Bamlanivimabu,“ přibližuje primář Petr Kümpel jeho pozitiva. Právě tímto u nás dosud neregistrovaným lékem byl na podzim léčený i minulý americký prezident Donald Trump. Ministerstvo zdravotnictví povolilo jeho používání a do Česka by mělo dorazit dvanáct tisíc dávek, určených pro pacienty, kterým hrozí těžký průběh covidu.