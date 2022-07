A jaká opatření přijímají v souvislosti s vysokými teplotami v domovech pro seniory? V Domově Bílá Opava se na vedra připravují již několik let. „Vzhledem k trendu stoupajících teplot v posledních letech jsme pro uživatele nakoupili větráky do všech pokojů, v nově zařízených pokojích v podkroví je nainstalována klimatizace a také používáme mobilní klimatizaci do míst, kde se uživatelé potkávají při trávení volného času. Na noc nabízíme uživatelům jen lehké letní přikrývky kvůli prevenci přehřátí organismu,“ řekl naší redakci ředitel Domova Bílá Opava Michal Jiráska.

Ve větší míře je v době veder zajištěn i pitný režim, pro klienty mají v domově nakoupeny třeba i nanuky. „Podáváme chlazené nápoje – černý čaj, minerální vodu, vodu s citronem. Uživatelům s poruchou příjmu potravy a tekutin podáváme speciální nutriční výživu, která se dá podávat i formou ledové tříště. V těchto horkých dnech našim uživatelům také doporučujeme omezit pobyt venku, popřípadě aby využili ranní hodiny ke krátké procházce ve stínu zahrady,“ dodává Michal Jiráska.

Když mají klienti snížený pocit žízně

Na pravidelný pitný režim dohlížejí také ve Vile Vančurova. „Někteří klienti mají snížený pocit žízně, u nich máme zaveden příjem tekutin pro sledování hydratace. Dohlíží na to personál a hlásí tuto informaci zdravotním sestřičkám. Sestry poté vše vyhodnotí, po domluvě s lékařem zvažujeme zavodnění. Někdy se podávají infuze. Klientům jsou tekutiny podávány pravidelně v jídelně. Na svých pokojích mají buď konvici s čajem, nebo minerální vody. Máme také zaveden sipping neboli popíjení, kdy nabízíme i džusy,“ uvedla aktivizační pracovnice Vily Vančurova Veronika Chmelová.

Zvláštní pitný režim tady nezavádějí, při vysokých teplotách ale seniorům dávají tekutiny častěji a neustále je rovněž na potřebu více pít upozorňují a pitný režim jim připomínají. V tropech také místním obyvatelům doporučují, aby co nejvíce omezili pobyt venku anebo jej raději úplně vynechali.

„Aktivizační pracovnice při ranních skupinových aktivitách upozorňuje seniory na současný stav počasí, upozorňuje na zvýšený příjem tekutin a doporučuje realizovat procházky a pobyt venku spíše ve večerních hodinách. Seniorům, kteří se těchto skupinových aktivit neúčastní, sdělují tyto informace sestřičky na pokojích,“ vysvětluje Veronika Chmelová. Také program seniorů přizpůsobují ve vile podle aktuálního počasí. „Při takových vysokých teplotách vynecháváme cvičení a veškeré fyzicky namáhavé činnosti. Máme zrušeny aktivity ve venkovních prostorách, ty ostatní probíhají buď na pokojích klientů, nebo ve společenské místnosti,“ dodává.