Bolatický podnikatel Radek Polášek má v plánu využít části opuštěného komplexu bývalého JZD k vybudování kompostárny. Starosta obce Herbert Pavera se s nápadem ztotožnil, nicméně někteří zastupitelé se obávají šíření zápachu a proti projektu vystupují.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Pavel Kubný

Zastupitelé kolem Roberta Vitáska, kteří s kompostárnou nesouhlasí, se pravděpodobně na nadcházejícím jednání zastupitelstva pokusí spolupráci obce s kompostárnou zamezit.

„Obavy, kterými argumentují, se nezakládají na skutečnosti. Kompostárna, která by v obci byla pět let, by navíc ročně obci uspořila až půl milionu," řekl Pavera, který před nedávnem inicioval v obci na toto téma besedu.

„Beseda byla úspěšná. Přišlo kolem stovky lidí, a to jak příznivců, tak odpůrců. Šlo o to, aby zazněla fakta, ne o to, aby někdo vyhrál," dodal starosta. Podle odpůrců by na nové skládce bioodpadu vznikaly zapáchající plyny.

„Nemám výhrady ke kompostárně, ale k jejímu umístění. Kdyby se zřídila mimo obec, neměl bych problém," míní bolatický zastupitel Robert Vitásek. Obavy ze zápachu jsou ale podle místního podnikatele zbytečné. „Půjde o moderní technologie, takže tam nebude vznikat ani metan. Celý systém bude navíc řízený elektronicky," vysvětluje Polášek s tím, že jde o dočasné umístění.