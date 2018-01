Bolatice hyzdí areál bývalého JZD

Obec Bolatice by chtěla zchátralý areál bývalého JZD a nyní družstva Opavice revitalizovat. Vedení obce už dokonce podalo předběžnou žádost o dotaci.

Je trnem v oku obyvatelům i lidem ve vedení obce. Bývalý areál JZD, nyní družstvo Opavice v Bolaticích, již několik let chátrá. Stal se z něj brownfield, který narušuje celkový obraz vesnice. Redakci to potvrdil tamní starosta Herbert Pavera.

„Již několik let se obec snaží řešit tento opuštěný areál. Opavice, a. s., opustila tyto prostory asi před osmi lety, pak zde asi dva roky choval krávy zemědělec z Polska. Nyní ale leží ladem, chátrá a Opavice s ním ve svém výhledu nepočítá,“ vysvětlil starosta s tím, že tento areál začíná být jediným místem v obci, které je nevzhledné a kazí dobré jméno obce.

„V loňském roce opět zasvitlo světlo na konci tunelu, protože stát chystá dotační program na řešení takzvaných brownfields, tedy nevyužitých areálů s poškozenými budovami a nějakou zátěží. Obec Bolatice podala předběžnou žádost o dotaci na revitalizaci tohoto areálu. A má možnost získat dotaci ve výši až 1500 korun na metr čtvereční pozemku i s budovou,“ dodal Pavera.

Jak dále zmínil, získané prostředky by se využily na vykoupení pozemků i budov, odstranily by se všechny budovy a vybudovaly by se nové sítě pro nové investory podnikající s nerušivou výrobou.

„Bohužel zatím se obci nedaří dohodnout s jedním vlastníkem pozemků a celé řešení areálu je tak ohrožené. Celkem je zde osm různých vlastníků, sedm vlastní pozemky a jeden budovy. A přitom obec nabízí vlastníkům pozemků v areálu velmi dobré podmínky k odkoupení i další zajímavá řešení jejich sousedních pozemků,“ nechal se slyšet Pavera.

Nakonec uvedl, že přes prozatímní nesouhlas vlastníka věří, že se nakonec dohodnou, a obec tak bude moci zahájit revitalizaci areálu. „Areál Opavice by se konečně mohl změnit na zónu pro nerušivé podnikání a bydlení se zelení,“ uzavřel.