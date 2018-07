Bolatickým vadí hluk z firmy

Lidé žijící v blízkosti společnosti Lanex v Bolaticích si stěžují na hluk, který firma svým provozem způsobuje.

Bolatice. Ilustrační foto.Foto: archiv

Žít v místě, kde je téměř pořád hluk, není úplně jednoduché. Vyprávět by o tom mohli obyvatelé Bolatic, konkrétně ti z nich, kteří bydlí v blízkosti společnosti Lanex.

„Hluk vadí snad každému. Nejhorší to je přes léto, kdy venku trávíte nejvíce času, všechno je slyšet. Takže vám to všechno dost narušuje,“ uvedl Jakub Hymon, který žije v blízkosti Lanexu.

Podobná slova pak zazněla také z úst muže, který si nepřál vystoupit z anonymity.

„Ráno v šest to člověka vzbudí. Já jsem mladý, takže to až tak neřeším. Horší je to se staršími lidmi,“ podotkl. Také bolatický starosta Herbert Pavera přiznal, že hluk lidem žijícím v blízkosti firmy opravdu vadí.

„Za desítky let, co zde firma působí, se stala největším zaměstnavatelem v obci, sponzorem obce a spolků, propagátorem obce, ale i místem, ze kterého je slyšet hlučná výroba. V minulosti jsme museli několikrát řešit hluk z výroby, který především v nočních hodinách, o víkendech a svátcích výrazně zasahoval do života občanů bydlících v okolí,“ uvedl Herbert Pavera s tím, že během posledních více než deseti let investovaly Lanex i oddělená firma Lanexu, Conrop, do odhlučnění nemalou finanční částku.

„Mimo jiné se o víkendech a svátcích zavedl omezený provoz se zásobováním, aby si sousedé mohli užít alespoň trochu volna. Přesto se občas objevují stížnosti na denní hluk, kdy zaměstnanci nechávají otevřená okna a hluk je přece jen větší. Ale i tady obec požádala o uzavření některých oken po celý den,“ nechal se slyšet starosta a dodal, že s firmou samozřejmě souvisí i zvýšená doprava v obci.

„Na základě požadavku obce si Lanex pronajal pozemek obce, na kterém vybudoval parkoviště pro zhruba třicet osobních vozidel. Tím by se měl zvýšit počet volných parkovacích míst v centru obce,“ uzavřel Herbert Pavera.

K problému se pak vyjádřil také výkonný ředitel Lanexu Martin Václavek.

„Tuto problematiku řešíme již řadu let. Za celou dobu jsme udělali mnoho opatření, která vedla ke snížení šíření hluku z výroby do obce. Mezi jinými se jednalo o výměnu všech starých oken za nová, izolovaná, vysázení zeleně kolem objektu firmy pro snížení možnosti šíření hluku či výměnu starých a hlučných kompresorů za nové s tišším provozem,“ uvedl Martin Václavek a podotkl, že také opravili komunikace ve firmě, které způsobovaly hlučnost při pohybu vysokozdvižných vozíků.

„Dále pak důsledně dodržujeme noční klid, což znamená, že od 18 hodin již žádné vozíky nejezdí, v době od 22 hodin jsou všechna okna a vrata zavřená, v sobotu je provoz vozíků povolen až od 8 hodin, přičemž v sobotu žádné kamiony nenakládáme,“ pokračuje.

Nakonec zmínil, že tuto problematiku řeší stále a snaží se najít nová řešení zabraňující šíření hluku z provozu.

„Bohužel historickým vývojem došlo k rozšíření obytné zástavby kolem firmy, která byla vybudována již v roce 1949. Relokalizace firmy je nerealistická, proto se snažíme vycházet všem obyvatelům všemožně vstříc. Do budoucna budeme s opatřeními dále pokračovat,“ dodal na závěr Martin Václavek.