U Borové se našly lidské ostatky. Patřily německému vojákovi

Podaří se někdy rozkrýt záhadu, kterou vydala zem u Borové nedaleko Bolatic? Odpovědi se snaží najít odborníci.

Kosterní pozůstatky nalezené u Borové nedaleko Bolatic na Opavsku patřily německému vojákovi.Foto: Petr Rataj

Nález byl vykopán během středy 29. listopadu. Bernard Opoloný z Muzea Chuchelná se orientoval podle tipu. V prostoru, kde se s detektorem kovů pohyboval, se mělo nacházet něco, co odkazovalo na druhou světovou válku.

Nakonec se podařilo najít kosterní pozůstatky, zbytky pásku se sponou, torzo plynové masky, knoflíky nebo náboje do krátkých a dlouhých zbraní. Vzhledem k povaze nálezu hledač zkontaktoval policii. K Borové musel vyrazit pyrotechnik s kriminalistickým technikem. Doplnil je také odborný pracovník Petr Rataj z opavského pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd České republiky Brno.

„Našla se část pažní kosti, pánve anebo třeba lebky. Pásek svědčí o tom, že se jednalo o německého vojáka, který nebyl nějaké vyšší šarže,“ uvedl pro naši redakci Petr Rataj, jenž nechtěl spekulovat o tom, jak dotyčný před více než sedmdesáti lety mohl přijít o život. Variant se totiž nabízí více.

Ostatky dle správného postupu byly následně předány zástupci obce k dalšímu opatření. V tomto případě šlo o bolatického místostarostu.

To Bernard Opoloný nám jeden možný scénář nastínil. „Naše tipy vychází z různých pramenů. Zjistili jsme, že v tomto katastru měli sovětští vojáci zajmout ty německé. Zajatce ovšem nebrali, a tak je mohli zastřelit. Tento muž mohl být jednou z obětí,“ komentoval člen Muzea Chuchelná.

To mimochodem bude zahajovat provoz v příštím roce a jeho součástí se stane stálá expozice ze druhé světové války.

Je možné s tak velkým časovým odstupem a danými nálezy odhalit, kdo byl onen německý voják? Odborníci se o to pokoušejí. „Zkontaktovala se německá strana. A to přes Václava Šafarčíka z projektu Hultschiner Soldaten. Vzhledem k tomu, co se našlo, těžko půjde zjistit, o koho se jednalo. Ostatky patrně skončí na některém ze hřbitovů, kde jsou uloženi zemřelí vojáci,“ doplnil na závěr Bernard Opoloný.

