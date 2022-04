Opavští zastupitelé odklepli rekonstrukci zimního stadionu za zmíněných 218 milionů, jenže se jedná o projekt z minulého roku 2021. Je tedy jasné, že náklady budou letos vyšší. Primátor Tomáš Navrátil je na začátku února odhadl asi na 250 milionů. A dosud není jasné, kolik přesně to bude. Město totiž ještě soutěž na zhotovitele nevypsalo, tudíž se neaktualizoval ani položkový rozpočet.

Dusno kolem zimáku v Opavě. Opozice považuje projekt za paskvil

„Projektový tým, který byl rozšířen o zaměstnance z odborů investic, veřejných zakázek, územního plánování, výstavby či právního, tvoří komplexní zadání pro vypsání veřejné zakázky. Následně se bude vše posílat administrátorovi k posouzení, zda je všechno v pořádku tak, abychom mohli soutěž vypsat,“ říká Tomáš Navrátil.

Soutěž chtěl magistrát původně vyhlásit už do konce února. Zpoždění se podle Tomáš Navrátila ale na samotné realizaci neprojeví. Co se bouracích prací týká, tak jako první by mohl jít k zemi prostor bývalého autosalonu, město chtělo demoliční práce zahájit v srpnu. „Stěžejním měsícem je ale září, kdy by se měl začít bourat led a v tuto dobu již musí být známy náhradní plochy na bruslení,“ přibližuje primátor.

Opava znovu bruslařskou metropolí? Ostudu města by měl nahradit nový stadion

Právě hledání náhradního bruslení jde dalším tématem. Aktuálně se stále kalkuluje se dvěma možnostmi – buď se postaví provizorní kluziště někde v Opavě, anebo se celé bruslení bude po dobu rekonstrukce opavského stadionu odehrávat v Kravařích. Lokalit, kde by mohl náhradní led vyrůst, má město hned několik.

„Jednou z variant je bývalá Karnola. Ale ve hře jsou i další pozemky, včetně těch soukromých, máme v hledáčku více lokalit, které prověřujeme, neboť každá má nějaká svá specifika a problémy. Proto máme rozšířen i projektový tým,“ vysvětluje primátor. Další případná místa pro vznik kluziště nechtěl prozradit. „Zmíním ještě například jedno, a to je za stadionem SFC Opava, jde o prostor skleníků, které jsou v našem vlastnictví. I tady by tedy kluziště mohlo být,“ míní.

Co na to říkáte, v Opavě dají 200 milionů do zimního stadionu. Tak bude vypadat

V této souvislosti město absolvovalo již několik jednání se společností ČEZ. „Pro nás bude nejstěžejnější to, jak se bude na náhradní kluziště dát ČEZ připojit. V tuto chvíli nám pracovníci společnosti prověřují možnosti napojení jednotlivých lokalit,“ dodává Tomáš Navrátil s tím, že zatím se radnici více zamlouvá právě varianta náhradní plochy, kterou Opava potřebuje.