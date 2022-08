Jeden rok. Takový cíl si dává opavská radnice k tomu, aby navýšila počet míst ve školkách ve městě o zmíněné dvě stovky. „Kapacity potřebujeme už pro školní rok 2023/2024. Do konce tohoto roku tedy chceme mít vše vyprojektováno tak, abychom mohli požádat o stavební povolení a v roce 2023 začít s realizacemi. V tuto chvíli je vše ve fázi projektování,“ říká opavský primátor Tomáš Navrátil.

K prvnímu září 2023 by tak měla být většina prací hotova. Ve třech případech se jedná o přístavbu již existujících mateřinek, konkrétně jde o MŠ Edvarda Beneše, Malé Hoštice a Sedmikrásky.

Nákupy školních potřeb začaly. Papírnictví v regionu zatím náporům nečelí

V městské části Kylešovice dojde k obnově mateřské školy, a to v ulici Liptovské vedle obchodního centra Žabka, kde školka už v minulosti fungovala, dnes se zde nachází pobočka knihovny.

„Půjde o rekonstrukci a částečnou přístavbu, vzniknou dvě oddělení školky. Knihovna se také opraví a po otevření školky zde bude působit nadále,“ upřesňuje primátor.

Pětici školek pak uzavírá ta v Pekařské ulici. Jako jedinou ji čeká demolice a následné znovupostavení o kousek dál směrem do sídliště.

ZŠ Pekařská.Zdroj: Město Opava

Verdikt podpořil i špatný technický stav nynější budovy. „V tomto případě je zde dlouholetý problém, a sice, že školka je hned u cesty. Rozhodlo se tedy o zbourání a postavení nové školky dále do sídliště, vznikne i zklidňující zóna, aby byla odhlučněna také zahrada školky,“ vysvětluje.

Kupte levně šicí stroj, židle, obrazy, boby, kolo. Opavské re-use centrum láká

V některých dalších stávajících mateřských školách na území města se také navyšují kapacity na maximální možné, tyto žádosti řeší krajský úřad. „A není to kvůli ukrajinským dětem, jak se někteří domnívají. Je to zkrátka křivka českých dětí, které se rodí. A my musíme ten nárůst pokrýt,“ uzavírá Tomáš Navrátil.

Ještě dodejme, že k zápisům pro školní rok 2022/2023 dorazilo letos na začátku května 599 dětí. Těch ukrajinských, které se dostavily ke speciálnímu zápisu v polovině června bylo patnáct, dohromady tedy přišlo k zápisům do školek v Opavě 614 dětí.