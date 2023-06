Dvě minuty hrůzy a strachu. Tak popisují obyvatelé Otic běsnění bouřky, vichru a krupobití, které ve středu odpoledne zasáhly tuto obec na Opavsku.

Otice na Opavsku druhý den po řádění ničivých živlů. Čtvrtek 22. června 2023. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Silný vítr a krupobití za sebou v Oticích zanechaly deset poničených domů, z nichž některé přišly o střechy. Majitelé objektů v odstraňování následků pokračovali i během středy. A spousta práce na ně v Oticích po bouřce ještě čeká.

„Najednou přišel vítr. Zrovna jsem u domu vytahoval nákup z auta. Měl jsem otevřené páté dveře. Část nákupu jsem odnesl do domu. Najednou začaly padat kroupy. Ale tak divně, že se dostaly pod střechu ve výklenku, kde se točily. Vyběhl jsem ven k autu. A tam to se mnou smýklo. Chytil jsem se zadních dveří, které jsem zavřel. Začaly lítat plechy, padaly velké kroupy. Tak jsem zaběhl za auto, sedl do něj a čekal, až to přejde. Do domu bych doběhnout nestihl. Prakticky nebylo vidět na krok,“ řekl Deníku Pavel Hrazdil bydlící v ulici Domky v Oticích.

Vítr mu serval celou střechu i s krovy. Škodu by měla pokrýt pojistka, kterou před časem upravoval. „Je to asi rok. Měl jsem starou pojistku. Všude se mluvilo o nárůstu cen nemovitostí i prací. Vím, že se i v médiích upozorňovalo na to, že nemovitosti jsou v rámci pojistek podhodnocené. A tak jsem se rozhodl uzavřít novou pojistku. Všechno jsem navýšil. Platím sice o dost více než předtím, ale určitě jsem udělal dobře,“ uzavřel pro Deník Pavel Hrazdil s tím, že celá hrůza mohla trvat dvě minuty.

Něco letělo vzduchem

Střecha z jeho domu přeletěla sousední barák a z části dopadla do dvora dalších obyvatel Otic. Přímo před zraky Stanislavy Štenckové.

„Najednou se zatmělo. Pak bílá tma, jak začaly padat kroupy. A do toho šel vítr. Stála jsem u okna a dívala se, co se děje. Vtom jsem zahlédla, jak se něco zvedlo. Nešlo to identifikovat. Vypadalo to jako velký prostor letící vzduchem. Poté se ozvala rána. Hned jsem volala manžela,“ popsala situaci Stanislava Štencková.

Škodu, která jim vznikla, vyčíslit nedokázala. „Už jsme kontaktovali pojišťovnu. Jsme na tom lépe než sousedé. Pokud vím, tak se naštěstí nikomu nic nestalo. Jako zázrakem přežila i naše fenka Bella. Když to přišlo, běhala po dvorku. Pak se někde schovala. Když jsme ji hledali, odněkud vylezla,“ dodala Stanislava Štencková.

Stejně jako další majitelé domů pak ocenila okamžitou pomoc profesionálních i dobrovolných hasičů. Ti obyvatelům Otic pomáhali i ve středu.

„V úterý tu byli během chvilky. Postupně přijížděla další a další auta. Jsou sehraní, vědí, co mají dělat. Nepotřebují žádné velké pokyny. Byli tu dlouho do noci. Moc jim za pomoc děkujeme. Pomohla i obec, která nám přistavila kontejnery na odpad. A toho je tady opravdu všude dost,“ dodala Stanislava Štencková.

Obyvatelé Otic věří, že již nikdy něco podobného nezažijí. Všichni ale současně s obavami sledují předpověď počasí, podle které se blíží další bouřky…

