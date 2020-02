Školu nyní dočasně vede Ivana Jírů z krajského úřadu, zástupkyně ředitele je na dlouhodobé nemocenské.

Kauza na Základní škole Otická v Opavě má za sebou další pokračování. V kanceláři primátora na opavské Hlásce se sešli zástupci pedagogického sboru, jehož drtivá většina nesouhlasí s odvoláním ředitele Jiřího Kupčíka.

Ten byl ze své funkce „odejit“ k 30. lednu na základě výsledků hloubkové kontroly magistrátu, která na škole na základě oznámení učitelky Pavly Staňkové tři měsíce probíhala.

Podle výsledků ve škole například údajně chyběl majetek za více než 100 tisíc korun a byly nalezeny další nesrovnalosti. Jenže s těmito výstupy ani Jiří Kupčík, ani téměř všichni učitelé zmíněné školy nesouhlasí.

Bezprostředně po odvolání zde vznikly odbory, učitelé poslali primátorovi petici a požadovali osobní schůzku. A té se dočkali.

Nezpochybňujte výsledky kontroly

K primátorovi přišla diskutovat drtivá většina pedagogů a nutno konstatovat, že setkání to bylo místy poměrně vyhrocené. Někteří přítomní tu a tam neudrželi nervy na uzdě a vášně musel krotit sám primátor nebo pracovníci tiskového oddělení magistrátu.

Tak jako tak, čelní představitel Opavy Tomáš Navrátil si za výsledky kontroly stojí.

„Každá stížnost se prověřuje. Kontrola nebyla původně plánována v takovém rozsahu. Máme přesný postup, jak provádíme veřejnosprávní kontrolu. Zjištění se prohlubovala a zvětšovala, proto byla nakonec tak velká. Angažovaní, kteří v tom byli, tak vědí, že nám dávali materiály, které přepisovali, upravovali, doplňovali, vše máme zaznamenané. Není možné, aby se vyměňoval majetek kus za kus, aby nebyl dokladovatelný. Nebylo to s žádným cílem nebo zájmem si tam dosadit vlastní lidi. Nezpochybňuji, že je vaše legitimní právo, abyste za ředitele bojovali,“ sdělil Tomáš Navrátil s tím, že pokud se verdikt Jiřímu Kupčíkovi nelíbí, může se s městem soudit.

Tato varianta je ostatně velmi pravděpodobná, což vzápětí po svém odvolání řekl naší redakci i sám Jiří Kupčík. „Využiji všech svých právních možností, jak se proti výsledkům bránit,“ nechal se slyšet.

Měl dostat šanci na nápravu

Podle učitelů ale odvolání působí podezřele a Jiří Kupčík měl dostat šanci na nápravu.

„Myslím, že jste měli popřemýšlet nad tím, že pokud tam ta pochybení skutečně byla, zda by nebylo na místě z vaší pozice hospodáře nejprve dát panu řediteli prostor, metodický pokyn, ve smyslu toto účtujete špatně a podobně. Celé se to prezentuje jako pochybení, které bylo uděláno vědomě. Ale to není prokázáno. Nějaká pochybení tam dejme tomu z té kontroly vyplývají, ale proč v pololetí, v rozjetém školním roce, vy ředitele odvoláte ze dne na den. Mohli jste dát nějakou lhůtu, kdy by to ředitel dal do pořádku,“ uvedla například jedna z učitelek.

Podle pedagogů se všechno dalo vysvětlit, třeba i dva notebooky, které měli v době kontroly učitelé doma, protože jsou zvyklí i takto pracovat. Kantoři se obávají i o budoucnost školy, jejíž dobré jméno bylo nyní podle nich pošlapáno, a nálada je celkově špatná.

Primátor uklidňuje, že chod školy ani její zaměření město nechce nikterak měnit. Základní škola Otická disponuje třídami s rozšířenou výukou matematiky a také tělesné výchovy.

Na škole probíhala také kontrola České školní inspekce. I její výsledky jsou podle pedagogů jiné, než jak původně hovořila závěrečná správa inspektorky.

Rada už vyhlásila konkurs

Sečteno podtrženo, krize na Základní škole Otická zdá se ještě zcela zažehnána není a pokračovat se možná bude dalším dějstvím. Do ředitelského křesla nyní usedla Ivana Jírů z krajského úřadu, protože zástupkyně ředitele odešla na dlouhodobou nemocenskou.

Ivana Jírů školu povede do doby, než z konkursu vzejde nový ředitel nebo ředitelka.

Výběrové řízení už rada města spustila, zájemci se mohou hlásit do 6. března.

Bližší informace o konkursu jsou uvedeny na webu města Opavy.