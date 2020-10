Další vládní restrikce v boji proti šíření koronaviru tentokrát dopadly na obchody a služby. Mnoho z nich totiž muselo zůstat od čtvrtku 22. října zavřeno. A výjimku pochopitelně nemají ani obchodní centra (OC).

OC Breda. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK / Tomáš Pustka

Pokud byste nyní zavítali do toho opavského, konkrétně do OC Breda&Weinstein, čeká vás uzavřených hned pětašedesát obchodů. To je sedmdesát procent všech nájemců OC. Výjimku mají jen některé prodejny, otevřen je proto třeba supermarket Albert, drogerie, výdejní okénka s občerstvením ve vrchním patře OC, lékárna, obchod s krmivem a chovatelskými potřebami, květinářství, trafika, prodejny domácích potřeb nebo banky.