Bredu zaplní kabelky, přijďte pomoci malému Přemečkovi

Kabelkový veletrh startuje v opavské Bredě v dnes v 15 hodin. Výtěžek poputuje k nemocnému Přemečkovi Ulmanovi z Uhlířova.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Petr Dušek

Rok se s rokem sešel a charitativní akce s názvem Kabelkový veletrh je opět zde. Znovu se na ní podílí Opavský a hlučínský deník ve spolupráci s Obchodním centrem (OC) Breda&Weinstein.

Už počtvrté zaplní prostory opavské Bredy kabelky, které lidé mohli nosit na řadu sběrných míst v opavském, ale také bruntálském okrese. Za symbolické ceny si je návštěvníci veletrhu, který začíná dnes v 15 hodin, budou moci koupit a podpořit tak nemocného dvouletého Přemečka Ulmana z Uhlířova, který trpí spinální svalovou atrofií II. typu. Výtěžek chtějí jeho rodiče použít na koupi elektrického vozíčku.

„O ten bychom chtěli pojišťovnu požádat v příštím roce, avšak pojišťovny jej proplácejí až od deseti let věku. Cena vozíčku se pohybuje kolem tří set tisíc korun, což je velmi mnoho. Proto bychom peníze z Kabelkového veletrhu použili právě k těmto účelům,“ řekla maminka Přemečka Barbora Ulmanová.

Jak již bylo řečeno, veletrh začíná v 15 hodin. Kromě prodeje kabelek se však mohou příchozí těšit i na doprovodný program.

V 17 hodin bude k vidění vystoupení chairdance v podání studia Prostě se hýbej. O půl hodiny později proběhne autogramiáda některých fotbalistů SFC Opava a v 18 hodin je očekáván zlatý hřeb večera, a sice dražba VIP kabelek a kravat.

Přímo na místě bude připravena aukce kabelky tváře letošního veletrhu, České Miss Earth 2015 Karolíny Mališové, dále modelky a blogerky Dominiky Myslivcové, kravata žokeje Marka Stromského a nakonec i kšiltovka fotbalisty SFC Opava Joela Kayamby. I peníze z této dražby budou pochopitelně věnovány na pomoc Přemkovi.

„Kabelky letos darovali lidé z různých koutů Opavska i Bruntálska, za což jim patří velký dík. Jsem velmi rád, že můžeme prostřednictvím Kabelkového veletrhu už počtvrté pomoci tam, kde je to potřeba. Ještě je nutné říci, že Joel Kayamba se rozhodl přidat do výtěžku své prémie za vítězství s Baníkem Ostrava, konkrétně 20 tisíc korun. To ale nebude všechno, ještě se sejde ve Štěpánkovicích stará garda hráčů SFC Opava, která také věnuje nějakou částku, kterou oznámí posléze,“ konstatoval šéfredaktor Opavského a hlučínského deníku Roman Brhel.