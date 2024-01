Neštěstí v Opavě: Ženu v kolejišti srazil vlak, na místě zemřela

„ Část z této sumy bychom rádi pokryli z dotace IROP a dotaci na projektovou dokumentaci nám slíbil poskytnout Moravskoslezský kraj. Naše nová náves by měla být rozměrnější a na její travnaté části chceme vybudovat parčík s lavičkami, zelení a hracími prvky, který by sloužil relaxačnímu pobytu,“ dodává starosta Jan Turovský. Projektová část je u konce a zbývá podání žádosti o dotaci. Pokud všechno půjde podle představ, měly by být stavební práce zahájeny v příštím roce.

Opavští strážníci baví sociální sítě. Využívají obrázky vytvořené pomocí AI

Městys Březová se nachází na Opavsku po obou stranách historické Moravsko – slezské zemské hranice a od Vítkova je vzdálený osm kilometrů. Původní název zněl Brzezow a první písemná zmínka a jeho existenci je z roku 1238. Tehdejší markrabě Přemysl Otakar, později český král Přemysl Otakar II. dal tehdy v listině svému služebníku, pánu Semislavu z Morkovic, za jeho věrné služby krajinu, v té době ještě bez vesnic, jejíž hranice určovala tato listina. Krajina byla nazvána Semislavův újezd. Počátek historie obce je úzce spjatý s příchodem Benediktinů, kteří přišli do Březové v roce 1296, kdy se stali majiteli Semislavova újezdu.