Jako mimořádný a nemající minimálně na území České republiky konkurenci. Tak hodnotí archeologové jedinečný objev, který byl učiněn na severním okraji Opavy, které je známým nalezištěm historických předmětů. Že tu ale muž, který si nepřeje zveřejňovat své jméno ani vystupovat v médiích, na hromadě řepy najde vzácnost starou možná až čtyři tisíce let, to se archeologům nezdálo asi ani ve snu.

Když zmíněný muž přinesl nález domů, domníval se, že jde o nějakou plechovku. Diadém byl zkroucen a ušpiněn od hlíny. Postupně jej očistil až odkryl celou jeho krásu. Následně zavolal do Slezského zemského muzea v Opavě, konkrétně vedoucímu oddělení archeologie Jiřímu Juchelkovi.

„Požádal jsem ho, aby mi nález vyfotil a poslal do emailu, protože takovýchto telefonátů obdržím ročně patnáct, dvacet, většinou ale nejde o žádné zajímavosti. Když jsem pak přijel do práce a viděl snímky, okamžitě mi bylo jasné, že je to nález mimořádného významu. Muž nám poté nález přinesl, s kolegou jsme jej projeli přes spektrometr, který jednoznačně ukázal ryzost zlata,“ popisuje Deníku Jiří Juchelka, který byl prvním, kdo diadém identifikoval.Že jde o nález na Moravě a ve Slezsku historicky ojedinělý, mu posléze potvrdili i kolegové z Palackého univerzity v Olomouci.

Zlatý diadém nalezený v Opavě. Říjen 2022, Opava.Zdroj: se souhlasem Jiřího Juchelky

V Čechách se sice jeden takový diadém nachází, je ale mladší a navíc rozlámaný. Ten opavský je zachován vcelku, měří padesát centimetrů. „Je zdoben tepanou výzdobou soustředových kružnic, doplněný kružnicemi po obvodě. Lem je tepán jehličkovým vzorem, kratší strany jsou pak zakončeny růžicovitými záponami. Předpokládáme, že je to ozdoba hlavy. Dataci, na základě nálezu i analogicky stejně zdobených zlatých klobouků, počítáme kolem roku 1400 – 800 před naším letopočtem. To je přelom střední a mladší doby bronzové a počátek takzvaných popelnicových polí,“ upřesňuje pro naší redakci Jiří Juchelka.

Drahá záležitost

On sám se domnívá, že diadém pravděpodobně nosila na hlavě spíše žena a rozhodně nebyla z žádné chudé vrstvy, naopak. „Doba, do které diadém vkládáme, je tady v této oblasti spojena s celkem dost vysokým standardem tehdejšího společenského života. Předmět je vzácný i proto, že už jen provedení a výroba nezdobeného zlatého plechu byla technicky velice náročná. A tento je navíc i zdoben, což ukazuje na vysokou řemeslnou zručnost a takový předmět si mohl dovolit jen příslušník společenské špičky tehdejší společnosti, protože muselo jít o velmi nákladnou záležitost,“ konstatuje Jiří Juchelka s tím, že i pro něj jde o nejvzácnější zlatý předmět, jaký kdy držel v ruce.

Zlatý diadém nalezený v Opavě. Takto vypadal, když jej muž našel. Říjen 2022, Opava. Foto: se souhlasem Jiřího JuchelkyZdroj: se souhlasem Jiřího Juchelky

Diadém skončil v Bruntále

Podle legislativy patří tento nalezený diadém Moravskoslezskému kraji a šperk tak skončil ve sbírce Muzea v Bruntále. Náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo k objevu řekl, že nyní bude diadém opraven a naceněn.

„Pak se pravděpodobně stane součástí sbírkového fondu Muzea Bruntál. Poctivý nálezce dostane samozřejmě ze zákona desetiprocentní odměnu z hodnoty, kterou v budoucnu určí znalecký posudek. Děkuji poctivému nálezci, který předmět muzeu daroval tak, jak má ze zákona. Je to příkladem i pro ostatní nálezce, když něco takového objeví, aby si věc neponechávali nebo nezpeněžili, ale umožnili to sdílet budoucím generacím.“

Také podle ředitelky Muzea v Bruntále Evy Havelkové budou probíhat expertizy odborníků. „Bude to trvat rok až dva, takže nejdříve na konci příštího roku bude možné předmět zpřístupnit veřejnosti. Nikde není řečeno, že bude vystavován v Bruntále, v rámci mezimuzejních zápůjček se může objevit i v Opavě, kde byl nalezen,“ řekla ředitelka Deníku.