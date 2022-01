Objímejte se a líbejte, vyzval demonstranty v Bruntálu nemocný exposlanec Volný

"Běháme Bruntálem každoročně, takže už jsme zažili i daleko horší mrazy, ale také vyšší účast. Před pár lety jsme zažili takové mrazy, že zmrzlý ručník připomínal kus plechu. Při běhu jste si tvrdým ručníkem klidně mohli odřít kolena. Letos už to vypadalo, že fanoušci saunařského běhu v parku pořádají shromáždění, ale byla to jen jakási demonstrace, co s námi nemá nic společného. To se někdy sejdou náhody, že se člověk nestačí divit," přetřásali bruntálští saunaři vzpomínky na předchozí ročníky i aktuální čerstvé zážitky.