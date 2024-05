Opavskem projede Závod míru. Řidiči musí počítat s omezením

Mladé cyklistické naděje se chystají na start první etapy prestižního Závodu míru do 23 let. Tento závod, zařazený do Poháru národů, přiláká talentované jezdce z celého světa. Fanoušci se mohou těšit na bohatý doprovodný program a slavnostní zahájení v srdci Krnova. Závodníci projedou i Opavskem.

Závod míru v Bruntále v roce 2021. | Video: Deník/František Kuba