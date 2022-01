V zimě bruslení, v létě veslice a tenis

Dnes už se to zdá spíše neuvěřitelné, faktem však je, že Opava kdysi platila za metropoli krasobruslení. V prostoru původního hradebního příkopu mezi Ratibořskou branou a zámkem vyrostlo otevřené kluziště už v roce 1858. Po Vídni a Budapešti to byla největší ledová plocha v habsburské monarchii, její rozměry činily 240 x 54 metrů.

Připomeňte si jak vypadalo bruslení v Opavě v minulosti:

O deset let později se datuje založení bruslařského spolku, význam Opavy co do krasobruslení narůstá a město je jím proslulé i na mezinárodní úrovni.

To vše vede k tomu, že se zde v roce 1908 koná mistrovství světa v tomto sportu. Opava dvakrát hostí také evropský šampionát v krasobruslení, a to v roce 1928 (soutěž mužů) a v roce 1938 (soutěž párů). Jak již bylo zmíněno, bruslilo se pod širým nebem.

Budova u kluziště skýtala zázemí kuchyně, restaurace pro členy i nečleny spolku i několika převlékáren. Nechybělo efektní orchestřiště. Kluziště napájela voda z blízkého mlýnského náhonu.

Zatímco v zimě se na zamrzlé ploše bruslilo, v létě se tady konaly populární projížďky na veslicích. A pokud bylo kluziště úplně vypuštěno, vyrostly na jeho místě provizorní tenisové kurty.

Lední hokej

Rok 1908 je však významný i z pohledu ledního hokeje, protože v tomto roce je ve městě ustanoven první hokejový klub, na mezinárodní úrovni se tady ale začíná hrát až po roce 1928.

K tehdejším oporám mužstva patří hlavně Wolfgang Dorasil, v letech 1927 – 1932 významný československý hokejový reprezentant, který je ve své době považován za nejlepšího evropského obránce.

O stavbě zimního stadionu se začíná uvažovat již ve 30. letech 20. století, k realizaci však dochází až po druhé světové válce. Stadion je v přední polovině přírodního kluziště na ploše 30 x 60 metrů vybudován v letech 1953 – 1954. V roce 1956 je zastřešen a může být zprovozněna krytá plocha s umělým chlazením.

Nejvyšší soutěž hraje opavský mužský tým v roce 1957 a v roce 1960. Za zmínku rozhodně stojí skutečnost, že Opava byla po Praze a Ostravě třetím městem v zemi, kde vznikla krytá hokejová hala.

V dalších letech následuje dostavba zázemí, tribuny a hotelu. Od 60. do konce 80. let ale probíhá mnoho nejrůznějších stavebních úprav, které bohužel postrádají jakoukoli koncepci.

Přidává se i celkové chátrání objektu. Po tři sezony pak opavský lední hokej působil od roku 1996 v extralize, a to díky podnikateli Radimu Masnému.

Vraťme se zpět do současnosti. Výsledek zmíněných stavebních zásahů je dobře patrný dodnes, zimní stadion je zkrátka v tragickém stavu. Proto se začne na jaře po skončení hokejové sezony s jeho kompletní opravou za 218 milionů korun.

„Opava byla vždy hokejové a bruslařské město a zásobovala nejvyšší soutěž a reprezentaci talentovanými odchovanci. Právě na toto období chceme navázat, a to tím, že nejvyšší prioritou klubu bude kvalitní výchova hokejové mládeže. Díky podpoře města, rekonstrukci zimního stadionu a vytvoření nového potřebného sportovního zázemí bychom se tomuto cíli začali po letech tápání konečně přibližovat,“ uvedl jednatel Hokejového klubu Opava Dalibor Bárta.

Nový stadion bude sloužit nejen ledovým sportům, ale třeba i volnočasovým aktivitám, kulturním a společenským akcím.