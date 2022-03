Zároveň se řeší i to, kde se bude v době oprav vlastně bruslit. Na stole je několik variant jako využívání okolních stadionů v Kravařích, Krnově nebo Ostravě, řeč je však i o vzniku umělé náhradní plochy. A je možné, že sportovci ani veřejnost to nakonec nebudou mít od současného zimáku na „rezervní led“ daleko. Provizorní kluziště by totiž mohlo vzniknout ve vybydlené Karnole, která stojí hned naproti stadionu.

Vybydlená opavská Karnola budí strach. Co mohou dělat sousedé bývalé textilky?

Magistrát již s majitelem Karnoly Františkem Peringerem, který žije dlouhodobě v zahraničí, navázal kontakt. Jednání se týkala i prosby o důslednější zabezpečení zchátralého areálu, kde se vyskytují drogově závislí či bezdomovci, opakovaně tady zakládají požáry, což pochopitelně znepříjemňuje život obyvatelům sousedních domů.

Provizorní náhrada

„Domluvili jsme se, že se pokusí ještě lépe objekt zajistit. Problém je však v tom, že tam zejména lidé bez domova vniknou přes zábrany. Na druhé straně jsme nabídli, že se městská policie na tuto oblast více zaměří,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.

Jednání ale pokročila ještě dále a ve hře je nyní možnost, že by v Karnole vyrostlo provizorní náhradní zastřešené kluziště jak pro sportovce, tak i veřejnost. Město by si část areálu od Františka Peringera pronajalo, možná i na dobu několika let.

Bezdomovci zapalují v opavské Karnole ohně, sousedé hrůzou nespí

„Vyřešil by se tím problém s náhradní plochou po dobu rekonstrukce zimního stadionu. Kromě toto by zde mohlo být i po velkou část roku veřejné kluziště. Nabídka ze strany majitele je velmi výhodná a pro nás zajímavá. Zatím ale žádné rozhodnutí nepadlo,“ přibližuje primátor.

Technické možnosti

Jak jsme se dozvěděli z tiskového oddělení Hlásky, aktuálně se zjišťuje, zda je toto řešení vůbec technicky proveditelné.

„Zda se do areálu bývalé Karnoly provizorní hřiště a veškeré potřebné zázemí vejde. Podle výsledku se pak rozhodne finální řešení. Pakliže to bude technicky možné, dáme nejspíše Karnole přednost. Druhou variantou je dojíždění po dobu jedné sezony na stadion v okolních městech, což by bylo logisticky dost náročné,“ vysvětluje mluvčí města Roman Konečný.

Informaci o možném vzniku kluziště nám potvrdil i František Peringer, podle něj by mělo jít už o téměř hotovou věc.

Opava znovu bruslařskou metropolí? Ostudu města by měl nahradit nový stadion

„Já považuji jednání za úspěšně uzavřené. Je to jen otázka, aby to vše proběhlo. Myslím, že jsme již konkrétně domluveni, schůzky, které nyní probíhají, jsou technického rázu. Protože požadavky na kluziště jsou na jedné straně známy, na straně druhé ale musí být nějak upraveny, Karnola není pohyblivá, kluziště se musí nějak přizpůsobit,“ řekl Deníku majitel opavské Karnoly.

Co se realizace týká, má údajně začít do několika měsíců. „Pokud já vím, má to proběhnout do konce srpna, aby hokej nezůstal na holičkách. Nemohu však hovořit za magistrát, uvidíme, ale snad se to vše povede ke zdárnému konci,“ dodává.