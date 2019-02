Opava - Od minulého týdne už přechody u nemocnice na Olomoucké ulici v Opavě nejsou postrachem chodců. Byly zde totiž na objednávku Ředitelství silnic a dálnic nalepeny nové speciální brzdné pásy.

Hned dva přechody na Olomoucké ulici v Opavě byly vybaveny brzdnými pásy. | Foto: DENÍK / Petr Dušek

Perfektní věc, která zvýší bezpečnost na jedné z největších dopravních tepen slezské metropole. Protismykový povrch vozovky, jak zní oficiální název těchto červených pásů, přijdou zrovna v prostoru před opavskou nemocnicí vhod.

Po obou stranách silnice parkují auta a řidičům se častokrát stane, že chodec najednou vkročí na přechod zpoza odstaveného vozidla. Lidé, kteří do nemocnice míří, vystupují i na protilehlé zastávce městské hromadné dopravy.

Brzdné pásy jim pomohou dostat se na druhou stranu podstatně bezpečněji. „Pásy jsou lepidlem uchyceny k vozovce. Mají zdrsněný povrch a také velkou účinnost při brzdění. Při dešti či námraze naprosto skvělá věc.

Co se týče bezpečnosti, má hned dvojí funkci. Jednou je právě zdrsněný povrch a druhou samotná červená barva, která řidiče upozorňuje na úsek silnice, kde si má dávat pozor," poznamenal vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací odboru dopravy opavského magistrátu Rudolf Klein.

Metr čtvereční vyjde zhruba na osm set korun

Protismykový systém je založený na technologii Tyre Grip a jeho instalace padá na vrub Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), do jejíž správy komunikace první třídy v Olomoucké ulici patří. Pokládala jej firma Značky Morava, přičemž cena za jeden čtvereční metr činí 800 až 850 korun. Před nemocnicí byly takto upraveny dva přechody, u nichž jsou celkem čtyři pásy.

„I když máme s ŘSD v některých věcech určité nejasnosti, tohle se jim skutečně povedlo a musím je za to pochválit. Je důležité, aby se snížila možnost smyku na minimum právě před nemocnicí," pokračoval Rudolf Klein.

Brzdné pásy jsou osvědčenou metodu v předcházení dopravním nehodám. Drsný povrch přitom nijak neničí samotné pneumatiky.

Nemusíme jezdit příliš daleko od Opavy, abychom zjistili, jak celý systém funguje v praxi. „Vím, že jsou instalovány například v Miloticích nad Opavou a pak také v Bruntálu. Určitě našly své uplatnění," mínil dále.

Otázkou je, jaká je jejich životnost. Přece jenom, pokud by na nich automobily pravidelně urputně brzdily, dá se předpokládat, že by se povrch začal drolit. „Trvanlivost není nějak omezená. Samozřejmě, pokud by na pásu prudce zabrzdilo plně naložené nákladní auto, mohl by se potrhat," zakončil Rudolf Klein z odboru dopravy opavského magistrátu.

Petr Dušek