Po skončení prací se z něj vyklubalo dokonale moderní Centrum volnočasových aktivit, nabízející dětem zájmové kroužky v příjemném a bezpečném prostředí. „Budišov patří do takzvaných znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje. Snažíme se proto vytvořit místním lidem podmínky pro spokojený život a věřím, že nové centrum je jednou z cest, jak toho dosáhnout. Během letních prázdnin tu budou děti trávit čas na letních táborech i na sportovních soustředěních,“ míní hejtmanův náměstek Jan Krkoška s tím, že nové Centrum volnočasových aktivit budou moci využívat rovněž i školy v přírodě nebo různé adaptační kurzy.

Díky podpoře Moravskoslezského kraje má město zkvalitněnou nabídku volnočasových aktivit pro místní školáky. „Nezapomněli jsme však ani na turisty, kterým jsme aktuálně zpřístupnili novou třicetimetrovou rozhlednu Halaška. Během prázdnin dokončíme ještě Naučnou stezku k Jezernímu dolu a připravujeme i jeho samotné zpřístupnění pro naše občany i pro návštěvníky města a turisty,“ říká budišovický starosta Patrik Schramm.

Slavnostní otevření nového centra.Zdroj: archiv Moravskoslezského kraje

Kromě dvoumilionové dotace z programu na podporu znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje, určené na rekonstrukci Centra, přispěje kraj ze svého rozpočtu ještě částkou 318 000 korun na projektovou dokumentaci pro avizované zpřístupnění tohoto Jezerního dolu. „V Krajině břidlice je jedinou lokalitou, ve které by se výletníci mohli projet na lodičkách. Jeho zpřístupnění veřejnosti a například komentované projížďky by mohly být pro milovníky vody velkým lákadlem. Obec by tím posílila své možnosti cestovního ruchu, který je důležitý i pro místní podnikatele,“ dodává Jan Krkoška.