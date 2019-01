Budišov nad Budišovkou - Případ tajemstvími zahalené smrti osmadvacetiletého Viktora Švarce z Budišova nad Budišovkou vyvolal řadu emocí. Nyní to vypadá, že tragédie chtějí využít ke zviditelnění radikálové.

Pochod radikálů. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Je zřejmé, že v Budišově to vře a otázka problematických Romů je tu na denním pořádku. A právě to je voda na mlýn pravicových radikálů a neonacistů, kteří takových situací využívají ve svůj prospěch. S největší pravděpodobností je právě i to motivem pochodu, který je v Budišově nad Budišovkou naplánován na 7. června.

Sice není zcela zřejmé, kdo je hlavním organizátorem akce, ale dá se vytušit, že se za maskou boje za spravedlnost pro údajně zavražděného mladíka skrývá zejména touha prosadit veřejně své rasistické názory. Není ovšem ani zdaleka jasné, jestli se nakonec pochod vůbec zrealizuje. Musí být totiž nejprve schválen.

Povolí, či nepovolí?

„Mohu potvrdit, že zde máme nahlášenou akci. Žádost mi tu leží od pátku, ale teprve ji budu řešit, a samozřejmě to musí jít nejprve na projednání do rady. Já osobně ale budu nejspíše proti tomu, aby se akce povolila," říká starosta Budišova Rostislav Kyncl.

Sám se netají tím, že si přeje, aby se případ Viktora Švarce co nejdříve vyřešil a eventuální viníky stihla spravedlnost. Nicméně je si rovněž vědom toho, že akce podobného charakteru, jakou je zmíněný pochod, ničemu neposlouží, ba přímo naopak ještě může vyvolat další násilí.

Vše se točí kolem tajuplného úmrtí Viktora Švarce. Ten před více než měsícem skončil s vážnými poraněními v opavské nemocnici. Před několika dny ale svůj boj o život prohrál. Oficiální místa se vyjádřila ve smyslu, že příčinou jeho zranění, a tedy i následné smrti, mohl být s největší pravděpodobností epileptický záchvat.

S tím si ovšem vyšetřovatelé na Viktorovu rodinu a přátele nepřišli. Háček tkví především v tom, že mladík údajně epilepsií vůbec netrpěl. Navíc se od počátku městem šířila zpráva, že se Viktor stal obětí brutálního útoku, v němž figurovali tři Romové a jejich řidič bílé pleti.

Ten se měl mimochodem podle našich informací krátce po události bez zjevného důvodu narychlo zbavit pod cenou svého auta a zmizet do Irska. Surové napadení mělo mít i očitého svědka, který se však dle řečí kolujících Budišovem bojí přihlásit.

Pitva popírá očitá svědectví

Kriminalisté sice přišli v minulých dnech s vyjádřením, že pitva neprokázala u Viktora zranění hlavy, která by potvrzovala napadení, ale zároveň nevyloučili, že za jeho úmrtím skutečně násilný čin být může. Navíc je tu jedna záhada. Uveřejněné výsledky pitvy nekorespondují s tím, jak měl Viktor vypadat, když ležel v nemocnici.

Opuchlou a silně pomlácenou a rozbitou hlavu u něj popsali nejen jeho blízcí a rodina, ale také další nezávislý svědek, který mladíka ve špitále spatřil zblízka a ozval se naší redakci okamžitě po zveřejnění zprávy policie vyvracející popsaná zranění.

Jedním z argumentů podporovatelů průvodu je tak fakt, že policie se k případu zatím vyjadřuje mírně řečeno opatrně. Podle „kritiků" je to tím, že je zde obětí občan bílé pleti a podezřelým Rom, a kdyby to bylo naopak, zájem policie i médií by neutuchal.

Ačkoli se k nám vyšetřovací orgány momentálně nechovají takříkajíc vstřícně, jelikož jsme byli prakticky jediné médium, které kauzu popsalo dopodrobna v plné šíři, tak se za kriminalisty v tomto ohledu musíme postavit. Jejich „mlčenlivost" totiž v některých případech souvisí pouze s tím, že by zveřejnění stop a důkazů, které mají k dispozici, mohlo zhatit vyšetřování.

Stejně tak vyřešení případu a dopadení eventuálních Viktorových vrahů nepomůže ani chystaný pochod, kde se jedná více o politiku nežli upřímnou solidaritu