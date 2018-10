Buly: Kravaře ve sdružení setrvají

Město zatím zůstává ve sdružení s Buly arénou, která patří podnikateli a kravařskému zastupiteli Aloisi Hadamczikovi a jeho rodině.

Zasedání zastupitelstva v Kravařích. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Veronika Bernardová

Stává se už pomalu tradicí, že se kravařští zastupitelé na svém zasedání zabývají tamním aquaparkem, potažmo Buly arénou. Právě Buly aréna, která náleží Aloisi Hadamczikovi (SNK Za Kravaře prosperující) a jeho rodinným příslušníkům, je většinovým vlastníkem aquaparku.

Městu patří jeho tři osminy. Řeč na Buly arénu přišla také na posledním zasedání kravařských zastupitelů před nadcházejícími komunálními volbami. Opozice dlouhodobě usiluje o rozpuštění sdružení, podle nich je současná smlouva města s Buly nevýhodná a měla by se případně upravit.

Původní návrh zněl, že město bere na vědomí záměr sdružení rozpustit s tím, že dále se tímto zabývat a učinit konečný verdikt má až nové vedení Kravař. Andreas Hahn (ODS) však předložil návrh jiný.

„Rozhodl jsem se asi před půl hodinou, když jsem viděl nový Besedník. Tam někteří deklarují, jak budou po volbách u moci a jak je třeba udělat s Buly arénou pořádek. Do schránek dostáváme lživé letáky, jak v Kravařích vlastně všechno funguje špatně, jak Buly okrádá město a podobně. Proto nyní dávám návrh na rozpuštění formou dohody k 31. prosinci tohoto roku,“ konstatoval.

Způsob zániku sdružení se však nezamlouval opozici, která požaduje roční výpovědní lhůtu.

„Když to schválíme formou dohody, nevíme, jak bude aquapark od 1. ledna 2019 fungovat a to je v tuto chvíli nezodpovědné,“ mínila například Sandra Rostková (Nová síla Kravař).

S ní souhlasil také Herbert Kahler (Jistota), který předložil svůj vlastní návrh, a sice vypovědět smlouvu od 1. října letošního roku, s roční výpovědní lhůtou do 30. září 2019. Slova se následně ujal také Alois Hadamczik.

„Chtěli jste to, najednou vám to vadí. Dohodou je to proto, abyste nemuseli rok čekat. Píšete všude možně, jak je to nevýhodné, bojujete čtyři roky, teď se bojíte zvednout ruku a lezete pod stůl,“ hovořil Hadamczik směrem k opozičním zastupitelům a označil je za hrdiny.

Petr Muczka (KDU-ČSL), ale třeba i opoziční Martin Schwarz (ANO 2011) zmínili, že rozpouštět sdružení několik dní před volbami je pouze snahou o zviditelnění se. Po několikaminutovém handrkování a krátké přestávce na jednání klubů došlo na samotné hlasování. Herbert Kahler vzal svůj návrh na výpověď zpět. Návrh Andrease Hahna na rozpuštění sdružení formou dohody zastupitelé neschválili a nakonec se tedy shodli na tom, že rozpuštění pouze berou na vědomí a město v něm zatím setrvá.