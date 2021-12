Důvodem vyšetřování je dvacetimilionová investice SBD NH do směnek zkrachovalé společnosti Arca Investments a. s., která za sebou zanechala obrovské dluhy v celkové výši bezmála 23 miliard korun. Jde o největší krach od devadesátých let minulého století.

Věřitelů jsou bezmála dva tisíce. Mezi nimi je i řada bytových družstev z celé České republiky. K nim se řadí i SBD NH.

Prověřování

„Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti. V současné době danou věc prověřují. Z důvodu probíhajících úkonů nemůžeme sdělit bližší informace,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie, která však odmítla komentovat, zda se vyšetřování týká právě SBD NH.

Vysvětlení

Jak již Deník informoval, vedení družstva na svých webových stránkách zveřejnilo oznámení, ve kterém situaci vysvětluje. Podle něj se dva z devíti členů představenstva v roce 2019 bez vědomí družstva rozhodli investovat dvacet milionů korun do směnek Arca Investments a.s.

„O této finanční operaci nebyli informováni ostatní členové představenstva, ředitel družstva ani kontrolní komise,“ stojí ve vyjádření, které mimo jiné podepsal i ředitel družstva Lubomír Šebesta. Jednou ze dvou zmíněných osob je tehdejší předseda představenstva Petr Opletal.

„Uvedená investice byla vedena snahou o zhodnocení finančních prostředků družstva,“ řekl Deníku Petr Opletal, který odmítl, že by vedení družstva o investici nevědělo.

Doporučení

„Nezříkám se své odpovědnosti za podpis směnek a smlouvy vztahující se k této investici, ale vedení družstva o tom muselo vědět. Tu investici doporučila ekonomická náměstkyně družstva, která je současně zástupkyní ředitele. Předpokládám, že si vedení družstva takové důležité informace předává. Podle sdělení ekonomické náměstkyně se mělo jednat o bezpečnou investici. Této investice se mimo jiné subjekty účastnilo i dalších čtrnáct bytových družstev napříč celou republikou a také Svaz českých a moravských bytových družstev, kde je ekonomická náměstkyně družstva řadu let členkou kontrolní komise svazu,“ řekl Petr Opletal, podle kterého nemůže z účtu družstva odejít dvacet milionů korun, aniž by o tom vedení nevědělo.

„Já jsem nikdy neměl oprávnění k dispozici s družstevními účty. Takovou finanční operaci jsem prostě nemohl provést. Jen jsem podepsal smlouvu,“ doplnil Petr Opletal, jenž dále zdůraznil, že směnky neměl nikdy v držení.

„Jsou uloženy v trezoru družstva. Takže i z tohoto důvodu vedení družstva nemůže popírat fakt, že snad o jejich existenci nevědělo,“ řekl Petr Opletal a doplnil: „Účetnictví družstva navíc podléhá kontrole jak auditora, tak i ze strany kontrolní komise družstva. Předpokládám, že tyto orgány tak o uvedené transakci musely vědět.“

V minulých dnech kvůli směnkám vypovídal na policii. „Vše jsem detailně popsal,“ prohlásil.

Na úrocích ze směnek družstvo vydělalo celkem přes milion korun. Poté však přišel bankrot společnosti Arca Investments a. s. Družstvo své pohledávky přihlásilo do insolvenčního řízení. Do tří let by se do jeho pokladny mělo vrátit 55 procent z neuhrazené pohledávky.

Pod kontrolou

Vedení SBD NH na svých webových stránkách své členy uklidňuje.

„Vzniklá situace, jakkoliv ji nezlehčujeme, ale v žádném případě neovlivňuje každodenní chod družstva. Družstvu rozhodně nehrozí úpadek a není ve finančních nesnázích. Nekupuje ho žádná developerská společnost a nejsou propouštěni jeho zaměstnanci. Družstvo má na svých účtech dostatek finančních prostředků na pokrytí všech potřeb svých družstevníků i dodavatelů,“ stojí ve vyjádření.

Společnost do roku 2018 vedl hlavní akcionář Pavol Krúpa, který se na veřejnosti proslavil díky svým ostrým sporům s dalším miliardářem a investorem Zdeňkem Bakalou.

Mezi 1700 věřiteli jsou desítky bytových družstev z celé České republiky, které do Arky investovaly peníze s vidinou rychlého a vysokého zisku.

Jedním z nich je i SBD NH, které má teď co vysvětlovat svým členům, mezi nimiž se dokonce mluví o konci družstva či propouštění zaměstnanců. To ale vedení důrazně odmítá a na svých webových stránkách zveřejnilo dopis, v němž celou situaci vysvětluje.