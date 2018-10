Bývalá ubytovna v Jánské se dočká rekonstrukce. Podívejte se, jak vypadá dnes

FOTOGALERIE/ Budova v Jánské ulici v Opavě, která je už dlouho trnem v oku nejen místním občanům, dostane zbrusu nový vzhled. Vzniknou v ní byty, hotovo by mohlo být v roce 2021.

Nezavadit pohledem o třípatrový objekt v Jánské ulici nedaleko nádraží Opava východ prakticky nelze.

Aktuálně je stavba vybydlená. Před pár lety se objevovaly zprávy, že se zde měly scházet nejrůznější pochybné existence a především obyvatelé okolních domů s nelibostí vzpomínají na dobu, kdy tady sídlila ubytovna pro sociálně slabé.

Tyto časy jsou už ale definitivně pryč a definitivně pryč bude i pohled na budovu, která zatím své okolí pouze hyzdila. Soukromý investor totiž objekt kompletně opraví a vybuduje zde nové byty.

Rodinná firma Zaalex z Otic koupila objekt v roce 2016 od brněnské společnosti Icbreality. Mimochodem právě když byla stavba ve vlastnictví této firmy z jihomoravské metropole, vznikla zde již zmíněná ubytovna. „Od začátku byla naším záměrem rekonstrukce a následně stavba nových bytů.

Součástí komplexu ale bude také menší prodejna potravin a pět až sedm komerčních prostor, tedy kanceláří.

Celkem zde bude kolem padesáti bytů různých velikostí, od 39 do 75 metrů čtverečních. Zvláště jižní strana je pro bydlení velmi klidová. Nyní probíhá řízení o umístění stavby, na jaře příštího roku bychom rádi realizovali stavební povolení tak, abychom v létě 2019 mohli zahájit stavbu, což by mělo trvat dva roky a hotovo by mohlo být v roce 2021,“ popisuje Pavel Kostřica ze společnosti Zaalex.

Kostra budovy zůstane zachována, navíc přibudou dvě další patra.

„Celkem tedy bude mít objekt pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. Budova je staticky v pořádku. Kulturní ochrana zde není, spolupráce s městskými orgány je výborná, všichni mají zájem o to, aby se budova opravila,“ pokračoval. Od začátku roku 2017 uvnitř probíhaly demoliční a vyklízecí práce, dohromady bylo odvezeno 250 tun suti. „Naším cílem je, aby vše bylo v dobré kvalitě, aby bydlení ve zrekonstruované budově mělo parametry novostavby,“ uzavřel Pavel Kostřica.