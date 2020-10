Bývalá Elektra je součástí objektu polikliniky a stát v něm vlastní podíl, spočívající právě v opuštěných prostorách kina. Jak vyplývá z katastru nemovitostí, do kterého lze volně nahlížet, má zbytek polikliniky aktuálně mezi sebou rozděleno třiatřicet doktorů, kteří zde ordinují, podíl patří třeba i tamní lékárně.

V suterénní Elektře se začalo promítat už v roce 1927. Stát ji získal v 50. letech 20. století, až do uzavření v roce 2007 tady působil filmový klub. Tehdejší provozovatelka Eva Šafaříková se rozhodla nájem ukončit, protože státní podíl se měl prodat poliklinice, která tam chtěla vybudovat sklad léků. Takové tedy byly plány, k jejichž realizaci ale nikdy nedošlo.

„Ihned po převzetí kina jsme začali hledat nového majitele, a to jak opakovaně mezi spoluvlastníky, tak i státními institucemi a následně veřejností. Několikrát jsme oslovili zástupce města Opavy i Moravskoslezského kraje. Doposud se ale bohužel nového vlastníka, který by pro prostory našel smysluplné využití, najít nepodařilo,“ konstatuje mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Michaela Tesařová.

Šesté kolo do konce roku

V roce 2016 poslal stát Elektru do prodeje. Tehdejší vyvolávací cena? 5 129 000 korun. „V dalších kolech se minimální kupní cena snižovala. V posledním, pátém kole, byly prostory nabízeny za 1 950 000 korun,“ pokračuje mluvčí.

Do vyhlášených výběrových řízení se nikdy nikdo nepřihlásil. Bude se to týkat i kola šestého? Uvidíme už brzy, protože ÚZSVM připravuje na svém webu www.nabidkamajetku.cz další prodej bývalého biografu formou elektronické aukce, začít by se mělo ještě do konce letošního roku. Žádné požadavky ze strany státu na budoucího majitele nečekají.

Pravidelně se větrá a topí

Jedno je jasné. Jestli někdo Elektru koupí, bude muset investovat do její kompletní opravy.

„Již při převzetí byl technický stav bývalého kina zastaralý. ÚZSVM nicméně prostory pravidelně vytápí a větrá. Několikrát ročně se provádějí namátkové kontroly stavu a zabezpečení objektu. Jelikož se jedná o majetek pro stát nepotřebný, nemůže do něj ÚZSVM, na rozdíl od jiných subjektů, investovat,“ dodává Michaela Tesařová.