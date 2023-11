Člověk a pes patří odedávna k sobě a své dokonalé sepětí nedávno potvrdili i dvě místní sportovní dvojice na Mistrovství světa v canikrossu. Otický závodník Michal Poledník se se svým evropským saňovým psem a Opavan Michal Kozel se psem stejné rasy se ho zúčastnili v Německu a nevrátili se s prázdnou.

Michal Poledník z Otic skončil v kategorii Elite jako třetí a štafetu dokonce vyhrál, Opavan Michal Kozel vybojoval se svým Eskymem krásné čtvrté místo v kategorii mužů nad 40 let. Těžkými konkurenty jim přitom ve dnech 24. až 25. října bylo sedmapadesát dalších účastníků z celého světa. Princip závodu spočíval v tom, že dvojice člověk a pes vyběhly na trať, dlouhou 4,3 kilometru. Po ní utíkali do cíle, co jim nohy stačily.

„Soutěž spočívá v tom, že oba běží naplno na čas. Rozhodně nemohu tvrdit, že jsem měl v průběhu krizi, protože jsem ji měl celou dobu, od startu až do cíle. Polovina tratě byla navíc rozbahněná a dávala pořádně zabrat mně i mému dva a půl letému parťákovi. Ale pocity po proběhnutí cílem, ty stály za to! Byl jsem z výsledku obrovsky šťastný už proto, že ještě vloni jsem se pohyboval až ve druhé desítce,“ říká pro Deník s úsměvem Michal Kozel. Jako bývalý fotbalista je stále dobře vytrénovaný a letos piloval atletiku, takže byl na kruté soutěžní podmínky fyzicky dobře připravený.

„Před sedmi lety, kdy jsem začínal běhat, jsem se dozvěděl o existenci soutěže se psy a rozhodl jsem se to vyzkoušet. Začínal jsem s vypůjčenými evropskými saňovými psy a pak jsem si pořídil dva vlastní štěněcí bratry Johnsnowa a Géčka. S nimi jsem jezdíval závody na koloběžce a žádný jsme neprohráli,“ vzpomíná zapálený sportovec na své začátky. Když mu oba psi letos v únoru při cestě na mistrovství tragickou náhodou zahynuli, začal plně trénovat Eskyma a dalšího psa Tintina, kteří s rodinou žijí v jejím kylešovickém bytě.

Kromě nich má ještě dvě štěňata, která na úspěchy teprve čekají a ta bydlí v blízké zahradě. Jeden a půl letý Tintin už má za sebou první celostátní závod Břežanská stopa, který se konal v Břežanech u Plzně. Poslední letošní závod, na který se Michal Kozel chystá, bude v Běleči u Hradce a tím pro něj i jeho psy letošní sezóna skončí a nastane čas krátkého zaslouženého odpočinku.

Evropský saňový pes má svůj původ v Norsku a vyšlechtěný byl z německého krátkosrstého ohaře, pointera a greyhounda. Postupem času byl přikřížený ještě aljašským malamutem a sibiřským husky. Díky pointrům má vynikající čich a mírnou povahu, po malamutovi sílu a po greyhoundovi rychlost.

Za evropského saňového psa je považovaný ten, který má v sobě aspoň pětasedmdesát procent genetické informace z krátkosrstého ohaře nebo pointera. Původně byl využívaný k tahání tzv. pulkaře, což byly saně s nákladem, tažené psem a člověkem na lyžích. Postupně však začal být používaný i ke sportovním účelům. S rozmachem psích sportů, konkrétně mushingu, dostává evropský saňový pes více a více pozornosti a v Česku už existuje jeho velmi početný chov, který dál postupně dál roste.