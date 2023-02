Carl Weisshuhn se narodil v Rybniku místnímu nadlesnímu a jeho podnikatelský talent se u něj projevoval už v mládí. S bratrem začal podnikat na mlýnech a pak i ve stavebnictví, společně budovali ve Slezsku i na Moravě cesty a železnice. V roce 1870 se firma na výrobu železničních pražců Carla Weisshuhna přesunula do Opavy se sídlem v Ensově ulici (dnešní ulice Veleslavínova). Koncem 19. století se podnikání rodiny Weisshuhnů skládalo od Kružberka po Opavu z řady mlýnů a pil, několika břidlicových lomů a lázní Jánské Koupele.

Carl vytvořil též projekt přehrady na řece Moravici v místech, kde se dnes nachází Kružberská přehrada. Ve svých čtyřiapadesáti letech se pustil do nového typu podnikání. Koncem roku 1891 si v Žimrovicích nechal zaregistrovat továrnu na balicí papír. Výstavba byla zahájena v roce 1890 a další rok už v ní začala fungovat dřevobrusírna, tovární hala a papírenský stroj. Papírna vyráběla papírové pytle na cement a hnojiva i toaletní papír a pro Weisshuhna byla natolik zisková, že si mohl dovolit rozšířit své podnikání i do jiných částí českých zemí. Výrobky odvážel zpočátku povozy na opavské nádraží a od roku 1905 už byly překládaly do vagónů na hradeckém nádraží.

Se stavbou papírny postavil Carl Weisshuhn v letech 1890 až 1891 ve skalnatém svahu nad Moravicí unikátní vodní náhon, který dopravoval do papírny dřevo i vodu. Weisshuhnův kanál dnes patří k technickým skvostům historie a zůstává udržovanou památkou. Náhon, dlouhý 3,6 kilometru a široký až pět metrů, začíná splavem na řece Moravici. Má tři svahové tunely, dva akvadukty nad lesními cestami a po trase několik přepadů k regulaci výšky hladiny. Jeho vybudování naráželo na přírodní obtíže.

V čedičové skále byl pod Kozím hřbetem proražený první tunel, který ještě před dokončením zalila povodeň a zcela ho zanesla bahnem i kamením. Poškodila též část vodního díla i papírnu, ale Carl Weisshuhn se nevzdal. Přes všechny problémy uvedl roku 1891 celý kanál do provozu. Jím se plavilo dříví z řeky Moravice až do papírny, což byl koncem 19. století velmi ojedinělý, zato ekonomicky výhodný způsob dopravy. Unikátnost kanálu spočívá v jeho vedení po celé délce ve svazích strmých skalnatých kopců i fakt, že stále zůstává dokonale funkční.

Plavení dříví skončilo až roku 1966, žimrovická papírna přetrvala do současnosti a od roku 2006 je součástí nadnárodní společnosti Smurfit Kappa Group. Carl Weisshuhn patřil k nejbohatším podnikatelům v Rakouském Slezsku, ale kromě skvělého podnikatelského talentu mu nechyběl ani smysl pro dobročinnost a vlastenectví. Velkými sumami peněz obdarovával dobročinné spolky, pro děti dělníků a úředníků žimrovické továrny postavil v Žimrovicích novou školu a byl častým návštěvníkem opavských kin, divadla nebo cirkusů.

K osobní kontrole lesa se vypravil i 4. ledna 1919 a jel na saních. Došlo k nehodě, při které se těžce zranil a ještě tentýž den svým zraněním podlehl. Zemřel ve věku dvaaosmdesáti let v rodinném sídle Na stoupách, které se dnes nachází na dvě kružberské přehrady. Zůstalo po něm třináct dětí i majoritní podíl na celkové hodnotě rodinného majetku ve výši 1 672 354 rakouských korun.