Čas na dobročinnost se rychle krátí. Tříkrálová sbírka na Opavsku je ve finále

Letošní netradiční průběh Tříkrálové sbírky spěje do finále. Přispět potřebným do pokladniček mohou lidé už jen do neděle 24. ledna.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / VLP Externista

Najdou je rozmístěny na více než šedesáti místech v obchodech, lékárnách, kostelích, obecních úřadech i ve střediscích Charity Opava. Na všech sbírkových místech jsou vylepeny plakáty s logem Tříkrálové sbírky a dalšími informacemi, jejich aktuální seznam je na www.chariotaopava.cz pod záložkou Tříkrálová sbírka. Stavby mají své rozpočty už schváleny. Dojde třeba na obchvat Opavy Přečíst článek › „Vážíme si vstřícnosti všech institucí, obchodníků a lékárníků, kteří nám umožnili umístit pokladničky se svých prostorách. Někde jsme je dokonce museli v průběhu sbírky vyměnit, protože byly plné. Velmi nás potěšily i některé firmy, které se nám s nabídkou umístit pokladničky u nich dokonce samy ozvaly,“ říká koordinátorka sbírky Marie Hanušová. Druhou možnost k poskytnutí peněžního daru nabízí převod částky na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem Charity Opava 77708012.