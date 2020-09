Od 10 do 18 hodin bude tým, složený z lékařů, porodních asistentek, dul a fyzioterapeutů, poskytovat těhotným ženám nejnovější informace z gynekologické a porodnické oblasti. Vstup na jednotlivé přednášky je zdarma.

SOUTĚŽ DENÍKU

Opavský a hlučínský deník s organizátorem vyhlašuje při této příležitosti soutěž s názvem Nejvtipnější fotografie s bříškem. Vtipné snímky budoucích maminek v období jejich těhotenství musejí být zaslány do 22. září 2020 e-mailem na adresu: veronika.konigova@denik.cz.

Porota z nich vybere tři nejvtipnější a odmění je 24. září v OC Breda hodnotnými dárky.



Za první místo získá vítězka dárkový balíček od RBP zdravotní pojišťovny jako partnera akce a dvě vstupenky do Slezského divadla.



Odměnu za druhé místo představuje dárkový balíček přírodní kosmetiky Weleda a rovněž dvě vstupenky do Slezského divadla.



Třetí místo bude zhodnoceno dárkovým balíčkem české kosmetiky Saloos Naturcosmetics a též dvěma vstupenkami do opavského divadla.

Zdroj: Archiv pořadatele