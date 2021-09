Celkem bylo v České republice a Polsku zadrženo čtrnáct lidí. Během domovních prohlídek ochránci zákona zajistili velké množství tablet, čtyři kompletní varny, pervitin a chemikálie. „Ve dvou varnách v České republice, právě při zásahu celníků, probíhala i samotná výroba drogy,“ dodala Kaňková. Do akce byly nasazeny i speciální složky celní správy a zásahová jednotka moravskoslezské policie.

Skupina nejméně od roku 2017 dovážela do České republiky z Polska a Španělska tablety různých obchodních značek obsahující pseudoefedrin. Šlo o více než dvaatřicet tisíc balení za deset milionů korun. Léky putovaly k odběratelům, kteří pseudoefedrin extrahovaný z těchto tablet používali k výrobě pervitinu.

