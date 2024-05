Při záchranném archeologickém výzkumu, provedeném Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě, byl loni v říjnu v prostoru školního hřiště na ulici Praskova nalezený výjimečný soubor středověkých zlatých a stříbrných mincí.

Unikátní poklad mincí je k vidění v Opavě. | Foto: se svolením Martina Kůse

Z numismatického hlediska jde o nejvýznamnější nález mincovního pokladu v Moravskoslezském kraji za posledních sto let. Celkem se na jednom místě našlo 30 zlatých a 72 stříbrných mincí.

Jedinečné je zejména množství třiceti nalezených zlatých uherských dukátů, stav jejich dochování i vzácnost některých exemplářů. Mince byly částečně pokryty zeminou i korozí a některé stříbrné mince byly slepeny do svazků o několika kusech. Jejich určení umožnil náročný konzervační zásah a digitalizace, provedená na speciálním zařízení Ostravského muzea.

Výzkum byl provedený v severní části bývalého předhradí hradu opavských vévodů později přestavěného na zámek. Současně přinesl doklady středověkého osídlení prostoru před založením města na přelomu 12. a 13. století a v jeho raných počátcích v 1. polovině 13. století. Mimo jiné upřesnil poznatky o průběhu městské hradby v té době.

Na základě datace nejmladší složky nálezu, reprezentované pražskými groši krále Vladislava II. Jagelonského, je možné konstatovat, že byl depot uložený do země po roce 1479. Kromě třiceti zlatých uherských dukátů obsahuje ještě třiašedesát pražských a devět míšeňských grošů.

„Představuje důležitou sondu do struktury zlatého a stříbrného mincovnictví konce 15. století a pozoruhodný hmotný pramen k výboji tehdejších hospodářských i politických dějin,“ říká o nálezu proděkanka FPF Slezské univerzity Ilona Matejko Peterka. Jeho tržní hodnota se předběžně pohybuje kolem 1 200 000 korun a kulturněhistorická hodnota představuje zhruba trojnásobek této částky.

Unikátní poklad mincí je k vidění v Opavě.Zdroj: se svolením Martina Kůse

Uložení depotu časově souvisí s neklidnou dobou po česko-uherských válkách, kdy na Opavsku vládl Jan Korvín, kterého v čele vévodství vystřídal v roce 1501 český král Vladislav II. Jagelonský. Nalezené mince vzbudily v Opavě i v Moravskoslezském kraji velké nadšení.

„Historie nás obohacuje a tento nález nám zejména u příležitosti 800 let Opavy udělal obrovskou radost,“ říká opavský primátor Tomáš Navrátil. Podobnými pocity se netají ani hejtmanův náměstek Jaroslav Kania.

„Považuji ho za příslovečnou třešničku na dortu a objednaný archeologický výzkum se skutečně vyplatil. Nález prozrazuje, že Opava byla v té době velmi bohaté město. Chceme zajistit ještě další sondáže v části prostranství Mendelova gymnázia,“ míní Jaroslav Kania.

Veřejnost si nalezené mince může prohlédnout v prostorách Galerie Eisler v Obecním domě, a to od čtvrtka 16. do neděle 19. května, vždy v době od 10 do 18 hodin.