Budovu radnice na Horním náměstí pak pohlídá zajíc v nadživotní velikosti, který bude navíc ve tmě svítit. Společnost mu budou před Hláskou dělat rovněž zářící kraslice.

„Světelnou výzdobu pak doplní fotopoint dvou ptáčků a světelný převěs nad Ostrožnou ulicí,“ uvedla vedoucí kanceláře primátora Jana Foltysová.

Na Dolním náměstí by se měly od 19. března do 1. dubna vždy od 10 do 18 hodin konat Velikonoční trhy. „I přes současnou situaci bychom se úplně této tradiční akce nechtěli vzdát. Kulturní program sice neproběhne, ale prodej ve stáncích chceme zachovat,“ sdělil organizátor trhů Martin Žižlavský.

Pokud to aktuální stav vzhledem k pandemii covidu dovolí, budou se ve stáncích na „Dolňáku“ prodávat trdelníky, perníky, bramboráky, pletené, dřevěné či ručně tkané výrobky, pomlázky nebo punč. Ke konci trhů by se zde mělo objevit i zelené pivo.

Radnice doporučuje sledovat Facebook města, kde budou v souvislosti s Velikonočními trhy sděleny aktuální informace.