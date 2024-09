V letošním 15. ročníku Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost byly oceněny v kategorii Podnikatelské subjekty od 51 do 250 zaměstnanců Technické služby Opava a.s. V kategorii Podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců získala ocenění společnost Maxion Wheels Czech s.r.o. Městský obvod Slezská Ostrava zvítězil v kategorii Obce s rozšířenou působností. Mezi organizacemi veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců byla oceněna Nemocnice Havířov, v kategorii Mikropodniky, živnostníci, spolky si cenu odnesli zástupci agentury New Wind Production.

„Společenská odpovědnost je fenomén, který nelze měřit nebo zanést do tabulek. Je spíše o vnímání hodnot a priorit, ukazuje vyspělost společnosti. Cením si každé firmy, obce nebo organizace, pro kterou je společenská odpovědnost samozřejmostí. Tyto subjekty se zajímají o dopady své činnosti, mají ohledy k životnímu prostředí a sociálním tématům, zajímají se o své zaměstnance či partnery. Není to povinnost, je to slušnost. A ta zatím stále bohužel není běžným standardem. Proto jsem rád, že jsem mohl udělit ocenění za společenskou odpovědnost a upozornit na to, jak je důležité nebýt lhostejný ke svému okolí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.