Zastupitelé tuto výjimku na svém zasedání těsně zrušili. Někteří zastupitelé se však podivovali nad tím, že se opět zavádí poplatek, na druhou stranu se ale zvyšují odměny pro členy výborů zastupitelstva nebo komisí rady.

Poplatek bude zhruba poloviční

Jak tedy budou poplatky od roku 2021 vypadat? Sazba za dospělého se nemění, zůstává 660 ročně. Děti do tří let nadále za odpad platit nemusí. Od tří do osmnácti let se pak zavedla nová částka, která je však snížena, konkrétně děti a mladiství v této věkové skupině zaplatí za rok 300 korun. Radnice se k tomuto kroku rozhodla z důvodu navýšení příjmů v aktuální „covidové“ době.

„Stále se držíme toho, že pomáháme rodinám s dětmi. Tam, kde je produkováno nejvíce odpadů, jako jsou pleny a podobně, tam zůstávají děti osvobozeny. Nechceme nikoho znevýhodňovat. Hledáme možnosti a nejméně bolestivé řešení. Když navýšíme nájmy, bude kritika. Když zvedneme poplatky za zahrádky, bude kritika. Musíme to zkrátka nějak nastavit,“ vysvětloval primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011). V podobném duchu hovořil i náměstek Michal Jedlička (KDU-ČSL).

„Přistupovali jsme k tomu citlivě. Udělali jsme si monitoring podobných měst minimálně v našem kraji a jinde se ve skupině od tří do osmnácti let platí sto procent poplatku. V našem případě ale děti nebudou platit jako dospělí, ale jen pětačtyřicet procent,“ konstatoval. Zavedením této sazby přiteče do městského rozpočtu nově 2,3 milionu korun. Roční náklady města v souvislosti s komunálním odpadem se pak šplhají k šedesáti milionům.

„Je třeba si uvědomit, že pokud by měli Opavané zaplatit reálnou částku, pak by měl každý občan ročně odeslat na účet města více než tisíc korun. Město stále danou oblast dotuje ze svého rozpočtu,“ upřesňuje mluvčí města Lada Dobrovolná.

Netrestejte rodiče, že mají malé děti

Někteří opoziční zastupitelé se ale s názorem radnice neztotožnili a přinesli nápady vlastní. Proti byl i koaliční Pavel Juříček (ANO 2011). Ten dokonce při projednávání tohoto bodu symbolicky na chvíli vystoupil z klubu.

„Je to asociální, trest za to, že máte malé děti. Neodpovídá to principům ani hodnotám hnutí ANO. Jsou na mě tlaky, že pokud nepodpořím koalici, budu vyloučen z klubu. Takže teď musím říct, že prohlašuji, že nyní vystupuji z klubu hnutí ANO, členem dál zůstávám. Naproti tomu zvedání odměn v době krize je naprosto nepochopitelné,“ nechal se slyšet Pavel Juříček. Radim Křupala (ČSSD) a Hana Brňáková (Piráti a Opavané) zmínili, že peníze by do rozpočtu mohly připutovat i jinou cestou, a to zvýšením daně z nemovitosti. Diskuze se neobešla bez přestávky na jednání klubů.

Vyhláška byla málem úplně zrušena

Radim Křupala a Marek Veselý (ODS) podali návrh, aby se vyhláška vůbec neměnila a děti zůstaly až do osmnácti let osvobozeny. Marek Veselý pak přišel s dalším nápadem tak, aby děti nemusely nic platit. Dospělým zvednout sazbu na 720 korun. Ani jeden návrh se nesetkal s úspěchem. Následně se hlasovalo o verzi Pavla Juříčka, který nakonec doporučil kompromis, a sice odpuštění poplatku dětem do 10 let. Tento nápad však těsně neprošel. A zbývalo hlasování poslední, a sice o radou předložené nové podobě vyhlášky.

Ke překvapení většiny v sále ale návrh nebyl přijat. To by znamenalo jediné – vyhláška o placení za svoz popelnic by byla v Opavě úplně zrušena. Primátor následně celý akt z technických důvodů zpochybnil. Druhé hlasování už dopadlo podle představ koalice, nutno však podotknout, že opět „tak tak“. Pro návrh totiž zvedlo ruku dvacet zastupitelů, tedy těsná většina.

Závěrem ještě dodejme, že zmíněné zvyšování odměn bylo součástí jiného bodu programu. Město chtělo tímto krokem více motivovat k práci ve výborech a komisích jak pro členy, tak i nečleny zastupitelstva. Nově se budou moci navíc i sčítat odměny tří funkcí, dosud to byly funkce dvě.